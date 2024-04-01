القوة الجوية: لاعبونا نجوا من محاولة اغتيال بأدوات حديدية جارحة

هدد نادي القوة الجوية بالانسحاب من الدوري العراقي بعد أحداث مباراة دهوك أمس الأحد، وقال إن لاعبين تعرضوا "لمحاولة اغتيال بأدوات حديدية جارحة".

وشهدت الدقائق الأخير من المباراة أحداثا مؤسفة بعدما اقتحم عدد كبير من جماهير دهوك أرضية الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبي القوة الجوية.

بيان القوة الجوية

وقال القوة الجوية في بيان: "يعرب القوة الجوية عن أسفه الشديد، لما حصل في ملعب دهوك من محاولات همجية ووحشية كادت تودي بحياة لاعبينا لولا لطف الله وحكمته لخرجنا بحصيلة دموية في ملعب لم نشعر به في الأمان منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "بعيدا عن الخسارة، فإننا نجونا من محاولة اغتيال حقيقية لعدد من لاعبينا في مشهد مرعب وغير مسبوق يعكس صورة سلبية عن عراقنا الحبيب، بعد التعدي الواضح والصريح بأدوات حديدية جارحة أمام أنظار العالم أجمع، كادت تودي بحياة لاعبينا، لأن التعدي كان واضحاً والنية كانت الضرب المتعمد وإيذاء اللاعبين ونشكر الباري -عز وجل- على سلامة الجميع في ليلة الرعب".