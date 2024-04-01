القوة الجوية: لاعبونا نجوا من محاولة اغتيال بأدوات حديدية جارحة
هدد نادي القوة الجوية بالانسحاب من الدوري العراقي بعد أحداث مباراة دهوك أمس الأحد، وقال إن لاعبين تعرضوا "لمحاولة اغتيال بأدوات حديدية جارحة".
وشهدت الدقائق الأخير من المباراة أحداثا مؤسفة بعدما اقتحم عدد كبير من جماهير دهوك أرضية الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبي القوة الجوية.
بيان القوة الجوية
وقال القوة الجوية في بيان: "يعرب القوة الجوية عن أسفه الشديد، لما حصل في ملعب دهوك من محاولات همجية ووحشية كادت تودي بحياة لاعبينا لولا لطف الله وحكمته لخرجنا بحصيلة دموية في ملعب لم نشعر به في الأمان منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".
وأضاف: "بعيدا عن الخسارة، فإننا نجونا من محاولة اغتيال حقيقية لعدد من لاعبينا في مشهد مرعب وغير مسبوق يعكس صورة سلبية عن عراقنا الحبيب، بعد التعدي الواضح والصريح بأدوات حديدية جارحة أمام أنظار العالم أجمع، كادت تودي بحياة لاعبينا، لأن التعدي كان واضحاً والنية كانت الضرب المتعمد وإيذاء اللاعبين ونشكر الباري -عز وجل- على سلامة الجميع في ليلة الرعب".
وتابع: "عاش فريقنا في آخر 20 دقيقة من المباراة تحت أجواء من الخوف الذعر والقلق، وفد نادينا كان يفكر فقط بالخروج سالمين، قبل التفكير بالنتيجة التي لا تساوي شيئا بكل تأكيد أمام حياة اللاعبين".
وأتم النادي: "لقد دفع فريقنا ثمن غياب الأمن في مباراة دهوك، وهنا نستغرب كيف لمشرف المباراة وحكمها الغائب عن المشهد، أن يأمر بإقامة المباراة دون حماية أمنية كافية، متجاهلين اللوائح والتعليمات الخاصة بدوري نجوم العراق".
وأردف: "بل أن الحكم عاقب المعتدى عليه حارسنا محمد حميد بالكارت الأحمر، تاركا المعتدين، بل مشجعا إياهم على مواصلة العنف والضرب داخل الملعب في مشهد غريب ومؤلم ومحزن، وكان الأولى بالحكم ومشرف المباراة أن يبادرا لسلامة اللاعبين لا لمكافأة المعتدين".
وواصل: "بعد كل ما حصل، التزمنا الحكمة ولم ننسحب من المباراة حرصا من نادينا على احتواء الموقف، وضمان سلامة الجميع، وعدم تكرار (بورسعيد) في دورينا، ولكننا الآن نطالب اتحاد الكرة العراقي بتطبيق اللوائح والقوانين دون مجاملة بحق نادي دهوك وجماهيره والتركيز على أن المباراة شهدت تهديدات لأرواح اللاعبين وهذا الشيء مثبت وموثق وتسبب بخسارة فريقنا المباراة".
وأضاف القوة الجوية: "وعليه نطالب بتطبيق لائحة الفيفا بإقامة المباريات خارج الظروف الأمنية الملاءمة وإعادة الحق والعدل والإنصاف لنادينا".
وختم: "إذا لم يتخذ الاتحاد العراقي قرارا حازما بما يتناسب مع اللوائح الدولية، فإننا سنتخذ قرارا بالانسحاب من دوري نجوم العراق، كون الاتحاد غير قادر على تأمين سلامة لاعبينا، ويشجع بقصد أو دونه على مواصلة الشغب والعنف وربما حتى القتل قريبا، لكون الاتحاد لا يستطيع تأمين سلامة لاعبينا والذين أغلبهم لاعبون دوليون ومحترفون".
ويتصدر القوة الجوية جدول ترتيب الدوري العراقي ويملك 45 نقطة من 20 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على الشرطة الثاني الذي لعب 19 مباراة.
أما دهوك الذي فاز 2/1 على القوة الجوية فيملك 32 نقطة من 20 مباراة في المركز الرابع.