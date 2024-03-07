إشادات بالسعودي خالد الطريس بعد إدارة ديربي بغداد

وقاد المباراة لأول مرة في دوري نجوم العراق طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس حكم ساحة، ويساعده محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، والعراقيان سالم عامر حكماً رابعاً وأحمد كاظم حكم "فار".

وفي الدقيقة 58 احتسب الطريس ركلة جزاء لصالح فريق الطلبة، وسط احتجاج لاعبو الزوراء والجماهير.

وقرر أحمد كاظم حكم "فار" استدعاء الطريس لمعاودة مشاهدة اللعبة، ولم يأخذ أكثر من 50 ثانية، وعاد واحتسب ركلة الجزاء.

وأشادت جماهير بأداء الحكم وثقته بنفسه، وخروجه بالمباراة إلى بر الأمان، بعد أن فرض شخصيته خلال أحداث اللقاء.