إشادات بالسعودي خالد الطريس بعد إدارة ديربي بغداد
تلقى الحكم السعودي خالد الطريس، إشادات واسعة بعد أدائه الجيد خلال مباراة ديربي بغداد، بين الطلبة والزوراء في الدوري العراقي يوم الأربعاء، والتي أقيمت على ملعب الشعب، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.
وقاد المباراة لأول مرة في دوري نجوم العراق طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس حكم ساحة، ويساعده محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، والعراقيان سالم عامر حكماً رابعاً وأحمد كاظم حكم "فار".
وفي الدقيقة 58 احتسب الطريس ركلة جزاء لصالح فريق الطلبة، وسط احتجاج لاعبو الزوراء والجماهير.
وقرر أحمد كاظم حكم "فار" استدعاء الطريس لمعاودة مشاهدة اللعبة، ولم يأخذ أكثر من 50 ثانية، وعاد واحتسب ركلة الجزاء.
وأشادت جماهير بأداء الحكم وثقته بنفسه، وخروجه بالمباراة إلى بر الأمان، بعد أن فرض شخصيته خلال أحداث اللقاء.
وحسم التعادل 1-1 نتيجة ديربي بغداد، الذي جمع فريقي الزوراء والطلبة، في ختام منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.
تقدم الزوراء عقب مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، بهدف سجله لاعبه علاء عباس.
ونجح الطلبة في معادلة النتيجة خلال الشوط الثاني من ركلة جزاء، سددها زيد تحسين بالدقيقة 58.
ورفع الزوراء رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 27 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العراقي.
كما رفع الطلبة رصيده للنقطة 27 في المركز الخامس بجدول الترتيب.