حقيقة اعتداء ديكو جسديًّا على تشافي

حقيقة اعتداء ديكو جسديًّا على تشافي
كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي أشارت إلى حدوث مشادة جسدية بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، وديكو، المدير الرياضي للنادي، على خلفية الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق أمام جيرونا بنتيجة (4-2)، وتسببت في إهداء لقب الدوري للغريم ريال مدريد.
ووفقًا للصحفي برنات سولير، فإن ديكو، قد عبر عن غضبه الشديد بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام جيرونا، وحدث ذلك خلال اجتماع عاجل عقد بعد المباراة في منطقة كبار الشخصيات في الملعب، حيث كان هناك العديد من الشهود.
وأشار سولير، في البودكاست الخاص به، إلى أن ديكو لم يستوعب هزيمة الفريق جيدًا، ولم يتردد في انتقاد قرارات المدرب تشافي، حيث أثارت كلماته وإيماءاته انتباه بعض الحاضرين في منطقة كبار الشخصيات، ما أشار إلى غضبه الشديد.
وكان تشافي أعلن في يناير أنه سيرحل عن تدريب البارسا بنهاية الموسم، قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار عقب الكلاسيكو.
توضيح صحيفة "ماركا"
من جانبها، نفت صحيفة "ماركا" هذه الأنباء، موضحة في تقرير لها، اليوم الخميس: "رغم خيبة الأمل، لم يوجه ديكو أي انتقادات لتشافي أو يلقى باللوم عليه في الهزيمة، كما لم يثر أي شكوك حول مستقبل المدرب".
وأضافت الصحيفة: "كانت الهزيمة في جيرونا مفاجئة وخيبة أمل للجميع في برشلونة. أدت إلى موجة من النقد الذاتي، سواء في الإدارة أو غرفة تبديل الملابس، ومع ذلك، لم تؤثر هذه الهزيمة على العلاقة بين ديكو وتشافي، إذ لا تزال علاقتهما جيدة وصحيحة ومهنية".
وتابع: "رغم قوة علاقتهما، لا يعني ذلك أن ديكو وتشافي يتفقان على كل شيء. فمن الطبيعي أن يكون لدى كل منهما بعض الاختلافات في الرأي. لكن يتم حل هذه الاختلافات وجهًا لوجه بطريقة ودية واحترافية".
واختتم التقرير: "قررت إدارة النادي اتخاذ بعض الإجراءات وإعادة هيكلة الفريق قدر الإمكان. لكن سيبقى تشافي في منصبه كمدرب للفريق".
وأخفق النادي الكتالوني في مسابقات الدوري والكأس والسوبر الإسباني، كما ودّع دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة برباعية أمام باريس سان جيرمان.
يحتل برشلونة حاليًّا الترتيب الثالث في الدوري الإسباني برصيج 73 نقطة، ما يعني عمليًّا فقدانه فرصة المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.