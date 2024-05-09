حقيقة اعتداء ديكو جسديًّا على تشافي

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي أشارت إلى حدوث مشادة جسدية بين تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، وديكو، المدير الرياضي للنادي، على خلفية الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق أمام جيرونا بنتيجة (4-2)، وتسببت في إهداء لقب الدوري للغريم ريال مدريد.

ووفقًا للصحفي برنات سولير، فإن ديكو، قد عبر عن غضبه الشديد بعد هزيمة الفريق الأخيرة أمام جيرونا، وحدث ذلك خلال اجتماع عاجل عقد بعد المباراة في منطقة كبار الشخصيات في الملعب، حيث كان هناك العديد من الشهود.

وأشار سولير، في البودكاست الخاص به، إلى أن ديكو لم يستوعب هزيمة الفريق جيدًا، ولم يتردد في انتقاد قرارات المدرب تشافي، حيث أثارت كلماته وإيماءاته انتباه بعض الحاضرين في منطقة كبار الشخصيات، ما أشار إلى غضبه الشديد.

وكان تشافي أعلن في يناير أنه سيرحل عن تدريب البارسا بنهاية الموسم، قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار عقب الكلاسيكو.