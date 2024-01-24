رسميًا.. إقالة جمال بلماضي من تدريب الجزائر
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسميا، إقالة المدرب جمال بلماضي من تدريب المنتخب الأول.
وجاءت إقالة بلماضي بعد خروج منتخب الجزائر من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.
وكتب صادي وليد، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه في منصة "X": "اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره".
وبعد أن نال منتخب الجزائر كأس أمم افريقيا 2019، ودع من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.
وفي النسخة الحالية حصد منتخب الجزائر نقطتين فقط من 3 مباريات، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.
وفي نسخة 2021 احتل المركز الرابع أيضا في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.
ويملك منتخب الجزائر لقبين في كأس أمم أفريقيا أحرزهما عامي 1990 و2019.
وبعدما تأهل لكأس العالم 2010 و2014، فشل منتخب الجزائر في التأهل لمونديال 2018 و2022.
وتولى بلماضي، البالغ من العمر 47 عاما، تدريب الجزائر في أغسطس 2018.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن بلماضي قاد منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز 43 مرة وخسر 7 مرات وتعادل 17 مرة.
ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، في المجموعة التي تضم بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزمبيق والصومال.