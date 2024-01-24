رسميًا.. إقالة جمال بلماضي من تدريب الجزائر

وبعد أن نال منتخب الجزائر كأس أمم افريقيا 2019، ودع من الدور الأول في نسختي 2021 و2023.

وفي النسخة الحالية حصد منتخب الجزائر نقطتين فقط من 3 مباريات، ليحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة.

وفي نسخة 2021 احتل المركز الرابع أيضا في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.

ويملك منتخب الجزائر لقبين في كأس أمم أفريقيا أحرزهما عامي 1990 و2019.