سبالينكا تهزم زهينغ وتحتفظ بلقب أستراليا المفتوحة للتنس
فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية كينوين زهينغ 6/3 و6/2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت وتواصل تألقها في الملاعب وتضيف لقبا كبيرا جديدا إلى حصيلة ألقابها.
وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013 بعد أن قدمت أداء متميزا بكل المقاييس طوال أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وخاضت سبالينكا المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة وحافظت على هذا التميز لتنضم إلى أشلي بارتي وسيرينا وليامز وماريا شارابوفا ولينزي دافنبورت اللائي حققن الإنجاز منذ 2000.
وبفضل كرات أرضية هائلة تفوقت سبالينكا تماما على منافستها الصينية المصنفة 12 لتحسم مباراة اللقب سريعا في ملعب رود ليفر.
وكسرت سبالينكا (25 عاما) إرسال زهينغ مبكرا بينما شاهد الآلاف من المشجعين الصينيين في الملعب والملايين في الوطن سبالينكا تتقدم على لاعبتهم 3/0.
ولم ترفع أعلام روسيا البيضاء في الملعب بسبب حظر فرض عليها نتيجة دورها في الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، لكن سبالينكا تتمتع بشعبية كبيرة في ملبورن بارك واستغلت هذه الاجواء في حسم المجموعة الأولى لصالحها.
ومع استمرار المباراة وهي الثانية بين اللاعبتين تحسن تدريجيا أداء اللاعبة الصينية (21 عاما) وزادت ثقتها بنفسها بينما أنقذت أربع نقاط لحسم المجموعة وسط تشجيع كبير من الجمهور الصيني.
وفي الشوط الأول من المجموعة الثانية كسرت سبالينكا إرسال منافستها التي بدأت تدرك أنها لن تتمكن من السير على خطى مواطنتها لي نا التي فازت بلقب البطولة في 2014.
ثم حسمت حاملة اللقب المجموعة والمباراة بضربة أمامية ناجحة رغم تراجعها قليلا في شوط إرسالها الأخير.
وكانت هذه أول مباراة نهائية تشهد سيطرة واضحة لأحد طرفيها منذ فوز أزارينكا 6/3 و6/0 على شارابوفا في نهائي 2012.