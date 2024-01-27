سبالينكا تهزم زهينغ وتحتفظ بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

فازت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء على منافستها الصينية كينوين زهينغ 6/3 و6/2 لتحتفظ بلقب فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت وتواصل تألقها في الملاعب وتضيف لقبا كبيرا جديدا إلى حصيلة ألقابها.

وبهذا أصبحت المصنفة الثانية سبالينكا أول لاعبة تحتفظ باللقب في ملاعب ملبورن بارك منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا في 2013 بعد أن قدمت أداء متميزا بكل المقاييس طوال أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وخاضت سبالينكا المباراة النهائية دون خسارة أي مجموعة وحافظت على هذا التميز لتنضم إلى أشلي بارتي وسيرينا وليامز وماريا شارابوفا ولينزي دافنبورت اللائي حققن الإنجاز منذ 2000.

وبفضل كرات أرضية هائلة تفوقت سبالينكا تماما على منافستها الصينية المصنفة 12 لتحسم مباراة اللقب سريعا في ملعب رود ليفر.

وكسرت سبالينكا (25 عاما) إرسال زهينغ مبكرا بينما شاهد الآلاف من المشجعين الصينيين في الملعب والملايين في الوطن سبالينكا تتقدم على لاعبتهم 3/0.