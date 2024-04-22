منتخب العراق يهزم السعودية ويتأهلان لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

بلغ منتخب العراق ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما في قطر، بعد الفوز 2/1 على المنتخب السعودي، اليوم الاثنين.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات؛ إذ فاز على طاجيكستان 4/2 وعلى السعودية 2/1، وخسر 0/2 أمام تايلاند.

بهذه النتيجة، يتأهل منتخبا العراق والسعودية إلى ربع النهائي، ويتصدر الأول ترتيب المجموعة، في حين يأتي الأخضر في المركز الثاني وله ست نقاط أيضا.

وتأهلت منتخبات قطر وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان والعراق والسعودية وأوزبكستان وفيتنام إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب العراق في ربع النهائي مع فيتنام، والسعودية مع أوزبكستان.

وحقق المنتخب السعودي لقب كأس آسيا تحت 23 عاما في نسخة 2022، في حين حقق منتخب العراق لقب نسخة 2014.

كما حققت منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وأوزبكستان لقبا لكل منها في المسابقة.