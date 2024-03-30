تعادل مثير يحسم قمة شباب الأهلي والوحدة في دوري الإمارات للمحترفين
فرّط شباب الأهلي في تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل (3 ـ 3) مع مضيفه الوحدة الذي نجح في تعديل الكفة في الوقت المحتسب بدل الضائع، في مباراة القمة للجولة 17 من دوري المحترفين الإماراتي.
وأهدر شباب الأهلي فرصة التقدم للمركز الثاني بعدما أضاف نقطة واحدة لرصيده، ليصبح عند حدود 34 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، فيما يملك الوحدة 31 نقطة في المركز الرابع.
ووضع القائد إيغور خيسوس شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف النتيجة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، مسجلا هدفه الرابع في المسابقة حتى الآن.
وقلص لوكاس بيمينتا الفارق للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 67، وأدرك البديل المخضرم إسماعيل مطر (40 عاما) التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. (2 ـ2).
ووضع المهاجم السوري عمر خربين الوحدة في المقدمة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن شباب الأهلي أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق (3 ـ 3).
وقال مطر، الذي أعلن أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، في مقابلة عقب المباراة: "كنا نتمنى الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط، عموما قدمت المطلوب وهذا فضل من الله ولكل مجتهد نصيب لكن في النهاية لقد اتخذت قراري بالاعتزال ولا رجعة في ذلك".
وتابع مطر: "نحن اتفقنا كفريق أن نبدأ صفحة جديدة في الدور الثاني لمحاولة حصد المزيد من النقاط، وقد خسرنا نقطتين من 12 نقطة في الدور الثاني وهدفنا الاجتهاد وإن شاء الله نحقق هدفنا".
ولحساب الجولة ذاتها، تألق المهاجم المغربي وليد أزارو بتسجيله أربعة أهداف كاملة "سوبر هاتريك"، ليقود ناديه عجمان للفوز على مضيفه اتحاد كلباء (4 ـ2).
وسجل أزارو ثلاثة أهداف من رباعيته بضربات رأس، بعدما افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 17 قبل أن يدرك عبد العزيز حمد التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 26.
وعاد لياندرو سباداسيو ليمنح أصحاب الأرض التقدم (2 ـ1) مطلع الدقيقة 41، لكن أزارو فرض نفسه نجما للشوط الثاني والمباراة عندما سجل ثلاثة أهداف متتالية، ليرفع رصيده الشخصي إلى 4 أهداف كاملة في المواجهة التي حسمها عجمان، ليبتعد نسبيا عن فرق أسفل الترتيب.
وقال أزارو عقب المباراة: "أشكر جميع اللاعبين على أدائهم من البداية للنهاية، حاولنا التركيز رغم التأخر في النتيجة والحمد لله ترجمنا الفرص التي سنحت لنا إلى أهداف، هذه المباراة كانت من فئة ست نقاط نظرا لأن المنافس يحتل المركز التالي لنا في ترتيب الدوري."
ورفع عجمان رصيده عقب الانتصار إلى 17 نقطة من 16 مباراة في المركز 11، بعدما حقق انتصاره الرابع في المسابقة متقدما بفارق ثلاث نقاط على اتحاد كلباء الذي يليه في الترتيب لكنه خاض 17 مباراة.