تعادل مثير يحسم قمة شباب الأهلي والوحدة في دوري الإمارات للمحترفين

فرّط شباب الأهلي في تقدمه بهدفين ليكتفي بالتعادل (3 ـ 3) مع مضيفه الوحدة الذي نجح في تعديل الكفة في الوقت المحتسب بدل الضائع، في مباراة القمة للجولة 17 من دوري المحترفين الإماراتي.

وأهدر شباب الأهلي فرصة التقدم للمركز الثاني بعدما أضاف نقطة واحدة لرصيده، ليصبح عند حدود 34 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، فيما يملك الوحدة 31 نقطة في المركز الرابع.

ووضع القائد إيغور خيسوس شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف النتيجة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، مسجلا هدفه الرابع في المسابقة حتى الآن.

وقلص لوكاس بيمينتا الفارق للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 67، وأدرك البديل المخضرم إسماعيل مطر (40 عاما) التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. (2 ـ2).

ووضع المهاجم السوري عمر خربين الوحدة في المقدمة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن شباب الأهلي أدرك التعادل بعدها بأربع دقائق (3 ـ 3).