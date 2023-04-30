مشجع وست هام يصطدم بحصان الشرطة بعد الخسارة أمام كريستال بالاس (فيديو)
تعرض أحد مشجعي نادي وست هام يونايتد لموقف محرج، خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي 4/3، أمس السبت.
وفي ساحة ملعب سيلهيرست بارك، ارتكب المشجع خطأ بالسير مباشرة أمام حصان الشرطة، ليصطدم به وسرعان ما سقط أرضًا.
لحسن الحظ، لم يبدُ أن الرجل قد أصيب بأذى شديد نتيجة الاشتباك، لكنه لم يتلق الكثير من التعاطف عندما ظهرت لقطات الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة - مع العديد من الردود التي تشير إلى أن المشجع قد تناول الكحول.
يذكر أن كريستال بالاس خرج فائزا 4-3 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة، وابتعد عن صراع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
وسجل كريستال بالاس بواسطة جوردان أيو وويلفريد زاها وجيفري شلوب في غضون 15 دقيقة بالشوط الأول، وجاء الهدف الرابع بعد الاستراحة من ركلة جزاء نفذها إبريتشي إيزي.
وسجل لفريق وست هام كل من توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو ونايف أكرد.
وتسببت مشاكل فنية متعلقة بدخول المشجعين في تأخير بداية المباراة 15 دقيقة، لكن المباراة جاءت ممتعة بعد ذلك وشهد الشوط الأول 5 أهداف.
واجتاز بالاس منافسه تشيلسي في جدول الترتيب وأصبح في المركز 11 برصيد 40 نقطة من 34 مباراة، بينما يأتي تشيلسي في المركز 15 بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.