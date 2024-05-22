مفاجأة غير متوقعة خلال اجتماع لابورتا وتشافي

تستمر حالة الغموض في محيط نادي برشلونة حول مصير المدرب تشافي هيرنانديز وذلك بعد الانقلاب الكبير في العلاقة بينه وبين رئيس النادي الكتالوني خوان لابروتا الذي كان أشد المساندين لتشافي رغم سوء النتائج خلال الموسم الجاري.

وتحت قيادة نجمه وقائده السابق، خرج برشلونة من كل المسابقات خلال الموسم الجاري، حيث فقد لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر، كما خرج من سباق دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وذكرت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة أن الاجتماع المصيري لتحديد مستقبل تشافي هيرناندير مع برشلونة في الموسم المقبل سيعقد، بداية الأسبوع المقبل، وسيضم فضلاً عن المدرب والرئيس، كلاً من: البرتغالي ديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، وأليخاندرو إيتشيفاريا عضو مجلس الإدارة.