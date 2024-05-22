مفاجأة غير متوقعة خلال اجتماع لابورتا وتشافي
تستمر حالة الغموض في محيط نادي برشلونة حول مصير المدرب تشافي هيرنانديز وذلك بعد الانقلاب الكبير في العلاقة بينه وبين رئيس النادي الكتالوني خوان لابروتا الذي كان أشد المساندين لتشافي رغم سوء النتائج خلال الموسم الجاري.
وتحت قيادة نجمه وقائده السابق، خرج برشلونة من كل المسابقات خلال الموسم الجاري، حيث فقد لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر، كما خرج من سباق دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.
وذكرت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة أن الاجتماع المصيري لتحديد مستقبل تشافي هيرناندير مع برشلونة في الموسم المقبل سيعقد، بداية الأسبوع المقبل، وسيضم فضلاً عن المدرب والرئيس، كلاً من: البرتغالي ديكو المدير الرياضي ورافا يوستي نائب الرئيس، وأليخاندرو إيتشيفاريا عضو مجلس الإدارة.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاجتماع لن يتم خلاله إعلام تشافي بقرار الاستغناء عن خدماته، وإنما سيقدم خلاله المدير الرياضي ديكو التقرير الفني لمسيرة الفريق، خلال موسم 2023 ـ 2024، ويستعرض النواحي الإيجابية والسلبية لفترة عمل تشافي.
وأضافت الصحيفة أن لابورتا، وتشافي، وديكو، سيتناقشون في أعقاب الاجتماع من أجل تقييم النتائج، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، وهو ما يعني أنه خلافًا لما تم ترويجه، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مصير الجهاز الفني.
ووأوضحت المصادر ذاتها، أنه في حالة تم اتخاذ قرار إقالة تشافي بعد الاجتماع، فإن الأخير لن يعترض على التنازل عن مستحقات السنة المتبقية في عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.