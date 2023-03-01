ميرور: ليفربول قد يخسر 100 مليون جنيه إسترليني إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

قد يفقد ليفربول ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما يثير مخاوف بشأن قدرته على تعزيز فريق المدرب يورغن كلوب في الصيف.

ويواجه وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي معركة شاقة للبقاء في النسخة الحالية للبطولة بعد خسارة ذهاب دور الستة عشر على أرضه أمام ريال مدريد 5-2.

ومع فارق 9 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع (ليفربول لعب مباراتين أقل منه)، يواجه ليفربول احتمال المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وهذا يعني أن أرباح الريدز المحتملة من المنافسة الأوروبية ستنخفض بنحو ثلاثة أرباع.