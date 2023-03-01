ميرور: ليفربول قد يخسر 100 مليون جنيه إسترليني إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا
قد يفقد ليفربول ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما يثير مخاوف بشأن قدرته على تعزيز فريق المدرب يورغن كلوب في الصيف.
ويواجه وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي معركة شاقة للبقاء في النسخة الحالية للبطولة بعد خسارة ذهاب دور الستة عشر على أرضه أمام ريال مدريد 5-2.
ومع فارق 9 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع (ليفربول لعب مباراتين أقل منه)، يواجه ليفربول احتمال المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وهذا يعني أن أرباح الريدز المحتملة من المنافسة الأوروبية ستنخفض بنحو ثلاثة أرباع.
وجنى ليفربول الموسم الماضي 89.2 مليون جنيه إسترليني من مسيرته، حيث وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل احتساب أموال البث التلفزيوني، والتي قُدرت بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم ينشر الأرقام الدقيقة.
وقالت أحدث الحسابات المالية لليفربول، التي نُشرت أمس الثلاثاء وتستمر حتى مايو 2022، إنها حققت 261 مليون جنيه إسترليني من عائدات وسائل الإعلام - حوالي 45٪ من إجمالي دخلها.
في حين أن غالبية هذا الرقم سيأتي من أرباح الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن أموال دوري أبطال أوروبا لا تزال تمثل دفعة كبيرة.
ومن المحتمل أيضًا أن تكون للنادي فقرات متعلقة بالأداء متفق عليها مع العديد من الرعاة، مع مدفوعات المكافآت الناتجة عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وعلى سبيل المثال، خسر مانشستر يونايتد الملايين بعد فشله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ومن المرجح أن يكون لغياب ليفربول عواقب في سوق الانتقالات، حيث يحتاج فريق كلوب لـ "عملية جراحية" كبيرة ونجم إنجلترا جود بيلينغهام هو هدفهم الأساسي في خط الوسط.
وتشير المؤشرات إلى أن بيلينغهام قائد بروسيا دورتموند الحالي سيكون حريصًا على مغادرة الفريق، لكنه لن يكون مهتما باللعب في دوري أبطال أوروبا، بل ستؤثر الموارد المالية المحدودة لليفربول على التعاقد معه.