ألفارو موراتا يبكي بعد إصابته أمام إشبيلية (فيديو)

أتلتيكو مدريد يحل ضيفًا على إشبيلية في ملعب خوان سانشيز بيزخوان في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وفي الشوط الأول من المباراة تعرض موراتا لإصابة في الركبة، جعلته يخرج وهو يبكي من الألم.

ولم يستطع موراتا إكمال اللقاء، ودخل ممفيس ديباي بدلا منه.

وغادر موراتا الملعب واتجه لغرفة خلع الملابس حيث من المتوقع أن يخضع لفحص طبي شامل في الساعات المقبلة؛ للوقوف على الإصابة وحجمها.

وشارك موراتا في 32 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 2.