ألفارو موراتا يبكي بعد إصابته أمام إشبيلية (فيديو)
تعرض ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد لإصابة تبدو قوية خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية بالدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، جعلته يخرج باكيًا.
أتلتيكو مدريد يحل ضيفًا على إشبيلية في ملعب خوان سانشيز بيزخوان في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
وفي الشوط الأول من المباراة تعرض موراتا لإصابة في الركبة، جعلته يخرج وهو يبكي من الألم.
ولم يستطع موراتا إكمال اللقاء، ودخل ممفيس ديباي بدلا منه.
وغادر موراتا الملعب واتجه لغرفة خلع الملابس حيث من المتوقع أن يخضع لفحص طبي شامل في الساعات المقبلة؛ للوقوف على الإصابة وحجمها.
وشارك موراتا في 32 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 2.
وسجل إيساك روميرو هدفا في الشوط الأول ليقود إشبيلية للفوز 1-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد ليهدر الفريق الزائر فرصة استعادة المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وتقدم إشبيلية بعد 15 دقيقة عندما استغل روميرو خطأ دفاعيا من أتلتيكو ليسجل بضربة رأس بعد ركلة ركنية هيأها لوكاس أوكامبوس بالرأس.
وسيطر أتلتيكو، الذي فقد مهاجمه ألفارو موراتا للإصابة في الشوط الأول، على الكرة طوال المباراة لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع أصحاب الأرض القوي ليتلقى هزيمته السادسة في الدوري هذا الموسم.
بهذا الفوز تقدم إشبيلية إلى المركز 15 برصيد 23 نقطة، بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.
وتجمد رصيد فريق المدرب دييغو سيميوني عند 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن برشلونة الذي يستضيف غرناطة في وقت لاحق اليوم.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.