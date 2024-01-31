المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس آسيا

بدأت ملامح دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 تتضح بشكل كبير، بعد تأهل منتخب كوريا الجنوبية على حساب السعودية، اليوم الثلاثاء.

وكان أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8 أستراليا، على حساب إندونيسيا، بعدما انتصر برباعية نظيفة على ملعب "جاسم بن حمد".

كما حقق منتخب طاجيكستان مفاجأة بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى دور ربع النهائي.