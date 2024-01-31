المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس آسيا
بدأت ملامح دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 تتضح بشكل كبير، بعد تأهل منتخب كوريا الجنوبية على حساب السعودية، اليوم الثلاثاء.
وكان أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8 أستراليا، على حساب إندونيسيا، بعدما انتصر برباعية نظيفة على ملعب "جاسم بن حمد".
كما حقق منتخب طاجيكستان مفاجأة بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى دور ربع النهائي.
واستطاع منتخب قطر التأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز أمام فلسطين بنتيجة 2-1.
وتأهل منتخب أوزبكستان بعدما عبر نظيره التايلاندي بصعوبة، بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات دور الـ16.
وتأهل منتخب الأردن إثر الفوز على العراق، بنتيجة 3-2.
وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على السعودية بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وينطلق دور ربع النهائي من كأس آسيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير، بمواجهتي طاجيكستان والأردن، وأستراليا ضد كوريا الجنوبية، في حين تواجه قطر أوزبكستان، يوم السبت، بانتظار الفائز من مباراتي البحرين واليابان، وإيران أمام سوريا، غدا الأربعاء.
المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8 من كأس آسيا 2023:
1 - منتخب أستراليا.
2- منتخب طاجيكستان.
3- منتخب الأردن.
4- منتخب قطر.
5 - أوزبكستان.
6-كوريا الجنوبية.