"الكلاسيكو" الفرصة الأخيرة لبرشلونة المحبَط لإنقاذ الموسم

واستضاف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد 13 مباراة دون هزيمة، بما في ذلك ستة انتصارات متتالية، في جميع المسابقات.

ورغم سجل الانتصارات الرائع فقد اختلفت الأمور 180 درجة خلال 90 دقيقة حين فقد تقدمه ليتلقى هزيمة مفجعة 4-1

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة الإياب، انهار الفريق الكتالوني بعد أن لعب بعشرة لاعبين قبل مرور نصف ساعة مباشرة، وسمح لباريس سان جيرمان بالعودة في النتيجة والفوز 6-4 بمجموع المباراتين.