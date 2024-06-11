رسميًا.. نجم برشلونة خارج اليورو
تأكد غياب أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.
وتقام منافسات كأس الأمم الأوروبية بمشاركة 24 منتخبًا على رأسها ألمانيا الباحثة عن استعادة اللقب القاري الغائب منذ نسخة 1996.
وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب هولندا عبر منصة إكس عن فشل اللاعب فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة في اجتياز الاختبار الطبي وتأكد غيابه عن منافسات اليورو.
وغاب دي يونغ عن المباريات منذ شهر أبريل الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.
وشارك دي يونغ في تدريبات منتخب هولندا أمس الأحد ما دفع رونالد كومان المدير الفني للطواحين للتأكيد على احتمالية لحاقه بمنافسات اليورو.
ولكن اللاعب لم يظهر بالجاهزية التامة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأوروبية ليتأكد غيابه عن منافسات اليورو.
ويستعد منتخب هولندا لاستبدال دي يونغ من قائمته واستدعاء لاعب آخر إلى القائمة التي تشارك في اليورو.
وفاز منتخب هولندا على حساب آيسلندا بنتيجة 4-0 في تجربة ودية اليوم الاثنين بعدما سجل تشافي سيمونز وفيرجيل فان ديك و دونيايل مالين و فاوت فيخهورست.