رسميًا.. نجم برشلونة خارج اليورو

تأكد غياب أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وتقام منافسات كأس الأمم الأوروبية بمشاركة 24 منتخبًا على رأسها ألمانيا الباحثة عن استعادة اللقب القاري الغائب منذ نسخة 1996.

وأعلن الحساب الرسمي لمنتخب هولندا عبر منصة إكس عن فشل اللاعب فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة في اجتياز الاختبار الطبي وتأكد غيابه عن منافسات اليورو.