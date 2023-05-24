"طفح الكيل".. جمهور ريال مدريد يدعم فينيسيوس جونيور بهذه الطريقة (فيديو)

وكانت جماهير فالنسيا قد وصفت البرازيلي بالقرد، مما أشعل غضبه وأصدر عدة بيانات، مما دفع الشرطة المحلية الإسبانية للتحرك والقبض على المتهمين.

وقررت لجنة المنافسة غلق جزء من ملعب "ميستايا" في 5 مباريات، وفرض غرامة مالية على نادي فالنسيا.

ونزل لاعبو ريال مدريد إلى الملعب مرتدين قمصانًا تحمل رقم 20 الخاص باللاعب البرازيلي.

وارتدى قائدا الفريقين شارات تحمل عبارات مناهضة للعنصرية.

كما ظهرت لافتة خلف أحد المرميين في ملعب سانتياغو برنابيو مكتوب عليها: "كلنا فينيسيوس.. طفح الكيل".

كما قُوبل فينيسيوس بعاصفة من التصفيق لدى دخوله الملعب.