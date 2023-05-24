"طفح الكيل".. جمهور ريال مدريد يدعم فينيسيوس جونيور بهذه الطريقة (فيديو)
أظهر لاعبو وجماهير ريال مدريد دعمهم للبرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرّض لإساءة عنصرية جديدة مطلع الأسبوع، خلال مباراة فريقهم ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني.
وكانت جماهير فالنسيا قد وصفت البرازيلي بالقرد، مما أشعل غضبه وأصدر عدة بيانات، مما دفع الشرطة المحلية الإسبانية للتحرك والقبض على المتهمين.
وقررت لجنة المنافسة غلق جزء من ملعب "ميستايا" في 5 مباريات، وفرض غرامة مالية على نادي فالنسيا.
ونزل لاعبو ريال مدريد إلى الملعب مرتدين قمصانًا تحمل رقم 20 الخاص باللاعب البرازيلي.
وارتدى قائدا الفريقين شارات تحمل عبارات مناهضة للعنصرية.
كما ظهرت لافتة خلف أحد المرميين في ملعب سانتياغو برنابيو مكتوب عليها: "كلنا فينيسيوس.. طفح الكيل".
كما قُوبل فينيسيوس بعاصفة من التصفيق لدى دخوله الملعب.
وفاز ريال مدريد 2-1 على رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في مباراة سجل فيها كريم بنزيما الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من مسافة قريبة قبل أن يدرك راؤول دي توماس التعادل لصالح رايو قبل 6 دقائق على نهاية المباراة.
وأحرز رودريجو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.
وقبل مباراتين على نهاية الموسم، ارتقى ريال إلى المركز الثاني برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين أمام أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث والذي يحل ضيفًا على إسبانيول في وقت لاحق، اليوم، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي حسم اللقب.