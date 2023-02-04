مانويل نوير يهاجم بايرن ميونخ

كما تحدث عن الإصابة التي تعرض لها أثناء التزلج خلال إجازة، ولم يتردد في توضيح أن هدفه الوحيد في الوقت الحالي هو استعادة لياقته بنسبة 100% للقتال مرة أخرى والعودة للملاعب سواء في بايرن أو مع المنتخب الألماني.

وعانى الحارس الأساسي نوير من كسر في الساق أثناء التزلج خلال عطلة، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، مما أدى إلى بحث بايرن ميونخ بسرعة عن بديل.

وتعاقد الفريق بالفعل مع الحارس يان زومر من بروسيا مونشنغلادباخ، لكن الحارس ألكسندر نوبل المعار لموناكو أعرب عن إحباطه بسبب قلة التواصل مع بطل ألمانيا بشأن مستقبله.

وهذا ما جعل بايرن ميونخ يقرر إقالة مدرب حراس المرمى تابالوفيتش، الذى قضى فترة طويلة في النادي والصديق المقرب لنوير، حيث انضم للعمل بالفريق قادمًا من شالكة برفقة الحارس قبل أكثر من 11 عامًا.