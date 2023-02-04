مانويل نوير يهاجم بايرن ميونخ
هاجم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ بشدة قرار ناديه بايرن ميونخ بإقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى، والشخص الأكثر ثقة لديه داخل النادي البافاري.
كما تحدث عن الإصابة التي تعرض لها أثناء التزلج خلال إجازة، ولم يتردد في توضيح أن هدفه الوحيد في الوقت الحالي هو استعادة لياقته بنسبة 100% للقتال مرة أخرى والعودة للملاعب سواء في بايرن أو مع المنتخب الألماني.
وعانى الحارس الأساسي نوير من كسر في الساق أثناء التزلج خلال عطلة، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، مما أدى إلى بحث بايرن ميونخ بسرعة عن بديل.
وتعاقد الفريق بالفعل مع الحارس يان زومر من بروسيا مونشنغلادباخ، لكن الحارس ألكسندر نوبل المعار لموناكو أعرب عن إحباطه بسبب قلة التواصل مع بطل ألمانيا بشأن مستقبله.
وهذا ما جعل بايرن ميونخ يقرر إقالة مدرب حراس المرمى تابالوفيتش، الذى قضى فترة طويلة في النادي والصديق المقرب لنوير، حيث انضم للعمل بالفريق قادمًا من شالكة برفقة الحارس قبل أكثر من 11 عامًا.
وقال الحارس المخضرم البالغ من العمر 36 عامًا خلال مقابلة مع صحيفة "زوديشتشه" الألمانية: "تلك الضربة أثرت عليَّ كثيرًا، أخبرني المسؤولون عن النادي بالقرار وكان مفاجئًا وكذلك بالنسبة لتوني أيضًا، ولم أفهم على الإطلاق، حقًا لقد أثرت عليَّ".
وأضاف: "كان توني دائمًا بالقرب منا، ورآه الجميع على هذا النحو لمدة 11 عامًا ونصف العام لم يعمل من أجلي، ولكن لمجموعة كاملة من حراس المرمى والجهاز الفني والنادي، وكنا دائما قادرين على فصل العمل عن الحياة الخاصة".
ولم يكن حارس المرمى خجولًا من توضيح ما يعنيه بالنسبة له أن بايرن استغنى عن خدمات تابالوفيتش، إذ إنه خلال مقابلة أخرى مع صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية قال نوير: "بالنسبة لي كانت ضربة، شعرت وكأن قلبي اقتلع، لقد كان أكثر الأشياء سوءًا التي مررت بها خلال مسيرتي المهنية".
وأضاف: "لقد مر عليَّ الكثير من الأشياء، لكن ما حدث الآن هو على مستوى آخر، وكل شخص في مجموعتنا انهار، وبدأ الناس في البكاء، وأعتقد أن هذا يقول كل شيء، حراس المرمى هم فريق داخل الفريق، لكن توني كان يحظى بشعبية بين الفريق بأكمله".
وعن إصابته، أضاف نوير في تعليقه على ردة فعل مسؤولي النادي على إصابته: "وضعت صورة على مجموعة واتس آب الخاصة بنا واعتذرت عقب الإصابة، كما اتصلت بالمسؤولين واعتذرت وقلت لهم إنني آسف، وكان زعماء بايرن في حالة صدمة، وفي البداية لا أحد يستطيع أن يقول أي شيء، ربما لهذا السبب كانوا متحفظين معي قليلًا، وأستطيع أن أتفهم ذلك".