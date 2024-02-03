الكونغو الديمقراطية تبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

افتتح محمد بايو مهاجم غينيا أهداف المباراة بركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن بعدها بسبع دقائق أدرك تشانسيل مبيمبا التعادل للكونغو الديمقراطية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وأحرز يوان ويسا الهدف الثاني للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما حسم أرثر ماسواكو الفوز بهدف ثالث قبل النهاية بثماني دقائق من ركلة حرة قوية من زاوية صعبة خدعت إبراهيما كوني حارس غينيا وسكنت شباكه.