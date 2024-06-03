مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يحل اتحاد العاصمة ضيفًا على الرياضي القسنطيني، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الجزائري.
وتقام أيضًا بعض المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وعلى رأسها لقاء منتخبي ألمانيا وأوكرانيا بجانب مواجهة إنجلترا مع البوسنة وأيضًا لقاء كرواتيا مع مقدونيا الشمالية.
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت مكة المكرمة:
الدوري الجزائري:
الرياضي القسنطيني – اتحاد العاصمة – 8:00 مساءً – التليفزيون الجزائري
مباريات ودية:
ألمانيا – أوكرانيا – 9:45 مساءً – bein sports 2
إنجلترا – البوسنة – 9:45 مساءً – bein sports1