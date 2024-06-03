مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحل اتحاد العاصمة ضيفًا على الرياضي القسنطيني، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الجزائري.

وتقام أيضًا بعض المباريات الودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وعلى رأسها لقاء منتخبي ألمانيا وأوكرانيا بجانب مواجهة إنجلترا مع البوسنة وأيضًا لقاء كرواتيا مع مقدونيا الشمالية.