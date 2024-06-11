رونالدو يسرق الأضواء بلفتة إنسانية قبل مباراة البرتغال وإيرلندا

سرق البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام إيرلندا الودية، مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي منتخب البرتغال منافسه إيرلندا استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في ألمانيا يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وشارك رونالدو أساسيًا في تشكيلة المنتخب البرتغالي لخوض مباراة إيرلندا الودية، مساء اليوم الثلاثاء.