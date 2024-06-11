رونالدو يسرق الأضواء بلفتة إنسانية قبل مباراة البرتغال وإيرلندا
سرق البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام إيرلندا الودية، مساء اليوم الثلاثاء.
ويلتقي منتخب البرتغال منافسه إيرلندا استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في ألمانيا يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.
وشارك رونالدو أساسيًا في تشكيلة المنتخب البرتغالي لخوض مباراة إيرلندا الودية، مساء اليوم الثلاثاء.
وحرص رونالدو على مصافحة بعض الأطفال من ذوي الهمم قبل انطلاق مباراة منتخب البرتغال ضد إيرلندا؛ إذ تواجد رونالدو مع طفلين على كرسي متحرك.
ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا.
ويلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة السادسة مع تركيا والتشيك وجورجيا، ويسعى لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد لقب نسخة 2016.