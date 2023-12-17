ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتخطى برايتون ويسترد الصدارة "مؤقتًا"

وفاز برايتون في زياراته الثلاث الأخيرة إلى ملعب الإمارات في كافة المسابقات، لكن كل أحداث الشوط الأول كانت في منطقة جزاء الضيوف مع ضغط أرسنال بقوة لكن تصدى له بقوة الحارس بارت فيربرخن.

لكن مقاومة برايتون انتهت بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني عندما حول المدافع يان بول فان هيكي ركلة ركنية بالخطأ إلى المهاجم غير المراقب غابرييل غيسوس الذي هز الشباك بضربة رأس عند القائم البعيد.

وكاد برايتون أن يدرك التعادل عبر باسكال جروس الذي سدد بعيدا عن المرمى في وقت متأخر من المباراة، لكن هجمة مرتدة لآرسنال في الدقيقة 87 نجح هافرتس في إنهائها في الشباك ليجعل النتيجة 2-صفر ويمنح أصحاب الأرض بعض المساحة للتنفس.