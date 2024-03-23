مبابي: سأكشف عن فريقي الجديد في هذا الموعد

مبابي، الذي سيرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، قال إنه يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، إذا سُمح له بالمشاركة.

وخلال مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية أمام ألمانيا غدا السبت، قال مبابي: "لم أعلن أي شيء بعد عن مستقبلي لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. قلت دائما إنه حين يكون هناك شيء سأعلنه. سأفعل ذلك كرجل".

وأضاف: "أعتقد أن مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا".

وستلعب فرنسا مباراة ودية أخرى ضد تشيلي، يوم الثلاثاء، قبل أن تواجه النمسا في أولى مبارياتهما بدور المجموعات لبطولة أوروبا يوم 17 يونيو.

وستبدأ دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو/ تموز.