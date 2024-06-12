الأردن يتخطى السعودية ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم
تقدم الأردن لصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد الفوز 2-1 على مضيفه السعودية في ملعب الأول بارك، اليوم الثلاثاء.
ورفع الأردن، وصيف كأس آسيا، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على السعودية، وضمن المنتخبان بلوغ المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.
وكانت بداية صاحب الأرض قوية، إذ سجل المدافع علي لاجامي بتسديدة بكعب القدم بعد ركلة ركنية في الدقيقة 16.
وتعادل الأردن سريعا عن طريق علي علوان في الدقيقة 27، بعدما استغل تمريرة عرضية من موسى التعمري خدعت الحارس محمد العويس الذي غادر بعد الهدف للإصابة.
ومنح نور الدين الروابدة الفوز للأردن بعدما تابع كرة مرتدة وأطلق تسديدة من مدى بعيد غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس البديل أحمد الكسار، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، لكن صمود الأردن منع فريق المدرب روبرتو مانشيني من إدراك التعادل.