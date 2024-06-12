الأردن يتخطى السعودية ويتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم

تقدم الأردن لصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد الفوز 2-1 على مضيفه السعودية في ملعب الأول بارك، اليوم الثلاثاء.

ورفع الأردن، وصيف كأس آسيا، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على السعودية، وضمن المنتخبان بلوغ المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وكانت بداية صاحب الأرض قوية، إذ سجل المدافع علي لاجامي بتسديدة بكعب القدم بعد ركلة ركنية في الدقيقة 16.