رسميا.. الوحدة يعلن فسخ عقد المدرب مانويل خيمينيز
أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الأحد فسخ عقد مدربه الإسباني مانويل خيمينيز.
وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "شركة الوحدة لكرة القدم تنهي تعاقدها مع المدير الفني مانويل خيمينيز وطاقمه، على أن يتولى المدير الفني لأكاديمية النادي "أرنو بويتنويغ" المهمة مؤقتا.
وجاء فسخ عقد مانويل خيمينيز بعد خسارة الفريق 0/3 أمام العين في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين يوم الجمعة الماضي.
ويملك الوحدة 37 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.
وعاد مانويل خيمينيز لتدريب الوحدة في أكتوبر الماضي ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 15 مباراة فاز في 9 منها وتعادل 5 مرات وخسر مرة.
وسبق لمانويل خيمينيز أن قاد الوحدة في الفترة بين أكتوبر 2019 ويونيو 2020 وخلال 21 مباراة حقق الفريق معه الفوز 12 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات.
وسيلعب الوحدة مع البرج اللبناني في تصفيات التأهل 1 لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال قبل مواجهة الظفرة في الدوري المحلي.