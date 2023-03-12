رسميا.. الوحدة يعلن فسخ عقد المدرب مانويل خيمينيز

ويملك الوحدة 37 نقطة من 19 مباراة ويحتل المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وعاد مانويل خيمينيز لتدريب الوحدة في أكتوبر الماضي ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 15 مباراة فاز في 9 منها وتعادل 5 مرات وخسر مرة.

وسبق لمانويل خيمينيز أن قاد الوحدة في الفترة بين أكتوبر 2019 ويونيو 2020 وخلال 21 مباراة حقق الفريق معه الفوز 12 مرة وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات.

وسيلعب الوحدة مع البرج اللبناني في تصفيات التأهل 1 لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال قبل مواجهة الظفرة في الدوري المحلي.