بعد تغييره.. كل ما تريد معرفته عن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وخلال اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس اليويفا)، صدّق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على النظام الجديد، حيث من المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري، اعتبارا من الموسم المقبل.

تفاصيل النظام الجديد

في الموسم المقبل، سيتم زيادة عدد المشاركين بدوري أبطال أوروبا ليشمل 36 فريقا، حيث سيتم تغييره إلى نظام الدوري.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات، بزيادة مباراتين عن عدد المباريات التي كان يتم خوضها وفقا للنظام القديم، على أن يلعب 4 مباريات بملعبه و4 مباريات خارج أرضه.

وسيتم تصنيف الفرق في 4 مستويات بناءً على معيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيلعب كل فريق مع فرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.

ويصعد أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، في حين تلعب الأندية أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24 دورا تأهيليا جديدا، لتحديد الأندية الثمانية المتبقية المتأهلة لهذا الدور.

كما وافق يويفا على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2024 /2025 ، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقًا.