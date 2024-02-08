بعد تغييره.. كل ما تريد معرفته عن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تغيير النظام الحالي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي استمر على مدار عقدين من الزمان.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس اليويفا)، صدّق الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، على النظام الجديد، حيث من المقرر أن تنتقل البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أوروبا للاعتماد على نظام الدوري، اعتبارا من الموسم المقبل.
تفاصيل النظام الجديد
في الموسم المقبل، سيتم زيادة عدد المشاركين بدوري أبطال أوروبا ليشمل 36 فريقا، حيث سيتم تغييره إلى نظام الدوري.
ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات، بزيادة مباراتين عن عدد المباريات التي كان يتم خوضها وفقا للنظام القديم، على أن يلعب 4 مباريات بملعبه و4 مباريات خارج أرضه.
وسيتم تصنيف الفرق في 4 مستويات بناءً على معيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيلعب كل فريق مع فرق أخرى من جميع المستويات الأربعة.
ويصعد أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة لدور الـ16، في حين تلعب الأندية أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24 دورا تأهيليا جديدا، لتحديد الأندية الثمانية المتبقية المتأهلة لهذا الدور.
كما وافق يويفا على تغيير شكل بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، اعتبارًا من موسم 2024 /2025 ، حيث ستضم كلا المسابقتين 36 فريقًا.
2.65 مليار دولار جوائز الأندية المشاركة
كما كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه سيدفع على الأقل 2.65 مليار دولار كجوائز للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 36 فريقا بداية من الموسم المقبل.
وكان مجموع الجوائز التي تقدم للأندية يقارب 2.15 مليار يورو من عام 2021 فصاعدا، ولكن المبلغ الإضافي سيتم توزيعه على الفرق الأربعة الإضافية التي تشارك، وهو الأمر الذي سيضمن مشاركة كل فريق في 8 مباريات على الأقل في البطولة بدلا من ست مباريات.
وحاليا، يمكن للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا توقع حصوله على 140 مليون دولار من يويفا.
وذكر يويفا أنه سيخصص ما لا يقل عن 4.74 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة لكل مسابقات أندية الرجال بداية من الموسم المقبل.
وتبلغ قيمة صندوق جوائز الدوري الأوروبي 608 ملايين دولار فيما تبلغ جوائز دوري المؤتمر 307 ملايين دولار.
التدرج التاريخي لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا
كانت البطولة تعرف سابقا باسم كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري، حيث كانت تجرى بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهاب وعودة.
وظهر دور المجموعات إلى النور لأول مرة موسم 1991 / 1992، حيث كان يتم تقسيم الأندية الثمانية المتأهلة من دور الـ16 في البطولة إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة فيما بعد إلى دوري أبطال أوروبا.
وخضعت المسابقة لعدة تغييرات أخرى حتى تم الاعتماد في موسم 2003 / 2004 على النظام الحالي الذي ينتهي هذا الموسم، من خلال توزيع الأندية الـ32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.