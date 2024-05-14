"بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز".. الكشف عن التصميم الجديد لكأس رئيس الإمارات
كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن التصميم الجديد لكأس مسابقة كأس رئيس الإمارات، والتي تم تدشينها تحت شعار "بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز"
ونشر اتحاد القدم الإماراتي بيانًا قال فيه، إن تدشين الكأس بشعار "بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز"، يأتي إيمانًا بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي.
وأضاف: "هذا الحدث المميز مناسبة وطنية يحتفي بها الشعب والمقيمون، وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله".
وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يُعّبر عن الروح الوطنية، ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.
وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أنه سيتم تسليم النسخة الجديدة من الكأس للفائز من المباراة النهائية لبطولة هذا الموسم، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وتجمع فريقي الوصل والنصر.
كما كشف اتحاد الكرة الإماراتي، أن الكأس تم تصنيعها بسواعد إماراتية، حيث يبلغ وزنها 6 كيلو غرامات وارتفاعها 62.5 سم وعرضها 42 سم، وعرض قاعدة الكأس 22.5 سم ومصنوعة من نواة التمر المعاد تدويره، وحفر عليها شعار اتحاد الإمارات لكرة القدم.
فيما هيكل الكأس مصنوع من الألومنيوم، ويتزين الكأس بعبارات النشيد الوطني "عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا".
الجدير بالذكر أن بطولة كأس رئيس الإمارات انطلقت موسم 74/1975، وتُواصل نجاحاتها سنة بعد أخرى.