"بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز".. الكشف عن التصميم الجديد لكأس رئيس الإمارات

ونشر اتحاد القدم الإماراتي بيانًا قال فيه، إن تدشين الكأس بشعار "بروح الفريق الواحد نُحقق الفوز"، يأتي إيمانًا بأهمية البطولة الأغلى، التي تتجسد فيها قيم المجتمع الإماراتي.

وأضاف: "هذا الحدث المميز مناسبة وطنية يحتفي بها الشعب والمقيمون، وتُمثل فرصة للتعبير عن الولاء والانتماء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله".

وكُتب على التصميم الجديد للكأس النشيد الوطني الإماراتي، الذي يُعّبر عن الروح الوطنية، ويُحفز على العمل من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وتاريخها وقيمها وتراثها وثقافتها.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، أنه سيتم تسليم النسخة الجديدة من الكأس للفائز من المباراة النهائية لبطولة هذا الموسم، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وتجمع فريقي الوصل والنصر.