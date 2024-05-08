هل حسم "الرجل الحديدي" مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل أن تبدأ؟

رجل حديدي لا يعرف الهزيمة

كارلو أنشيلوتي هو الرقم الأصعب على بايرن ميونخ عبر تاريخ النادي البافاري والمدرب الإيطالي المخضرم.

طوال مسيرة أنشيلوتي الناجحة والممتدة لسنوات لم يسبق لبايرن ميونخ أن نجح في تحقيق أي فوز على فريق يقوده المدرب الإيطالي.

قد يظن البعض أن المواجهات المباشرة بين بايرن ميونخ وفرق أنشيلوتي ليست عديدة، كون الرجل الإيطالي لم يدرب في ألمانيا سوى البافاري نفسه.

لكن في الواقع لعب بايرن ميونخ ضد أنشيلوتي تسع مرات منذ عام 2002 وحتى يومنا هذا، والعاشرة تأتي في الطريق.

كل تلك المواجهات كانت في دوري أبطال أوروبا، وأول مواجهتين كانتا ضد ميلان في دور مجموعات نسخة 2002-2003، وفاز الروسونيري ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها بهدفين لهدف.

وبعدها بنحو ثلاثة أعوام تكررت المواجهة في دور الـ 16، وفي هذه المرة تقدم مايكل بالاك لبايرن ميونخ وتخيل أصحاب الأرض أن عقدة أنشيلوتي قد انحلت، لكن شيفشيكنو أبى ذلك وسجل من نقطة الجزاء وانتهت المباراة بالتعادل، ليحقق الروسونيري في الإياب فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف ويمر لربع النهائي.

في العام التالي بشكل مباشر تواجه الفريقان في دور ربع النهائي، وكان الذهاب في إيطاليا لا يوجد أفضل منه بالنسبة لبايرن ميونخ، بعدما سجل الفريق هدفين وأبى أن يخسر وتعادل في الوقت بدل من الضائع، ووضع قدمًا ونصف القدم في نصف النهائي، لكن في الإياب حقق ميلان الفوز بهدفني نظيفين في ألمانيا وقضى على أمل كتيبة أوتمار هيتسفيلد.