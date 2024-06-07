شهادة تاريخية من ميسي لريال مدريد

وعن إمكانية عودة الثلاثي الهجومي MSN الذي لعب في برشلونة الإسباني بوجوده مع نيمار ولويس سواريز.. قال ميسي:" ألعب حاليًّا مع سواريز، ونتحدث مع نيمار باستمرار".

وأضاف: "أعتقد في الوقت الحالي سيكون من الصعب انضمام نيمار إلى ميامي، لديه عقد مع فريق الهلال السعودي".

وواصل: "نيمار مرّ بعام صعب للغاية بعد إصابته الطويلة، أعتقد أنه من الصعب أن يغادر الهلال حاليًّا لارتباطه بعقد لموسم آخر".

وأكد ميسي أنه سعيد بالأجواء التي يعيشها في ميامي، موضحًا أنه يملك صداقات جيدة في الفريق، وأجواء المدينة تبدو رائعة.