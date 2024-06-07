نجم باريس سان جيرمان السابق يتهم مبابي بالخيانة

وقال روثين عبر تصريحات نقلتها شبكة (RMC SPORT) الفرنسية، إن مبابي خان باريس سان جيرمان في كل شيء ولم يحترم كافة الاتصالات التي تمت من خلال النادي لتجديد عقده.

وأضاف: "لم يبذل مبابي الجهد الكافي لاحترام وتقدير باريس، الحقيقة أنه يجب أن يكون لديك السلوك الرائع لتكون أفضل لاعب في العالم".