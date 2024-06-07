نجم باريس سان جيرمان السابق يتهم مبابي بالخيانة
وجه جيروم روثين، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقادات حادة لمهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي.
وأعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وأعرب مبابي عن سعادته بالرحيل إلى ريال مدريد مؤكدًا عبر تغريدة بمنصة إكس أنه حقق حلم طفولته بالانتقال للفريق الإسباني.
وقال روثين عبر تصريحات نقلتها شبكة (RMC SPORT) الفرنسية، إن مبابي خان باريس سان جيرمان في كل شيء ولم يحترم كافة الاتصالات التي تمت من خلال النادي لتجديد عقده.
وأضاف: "لم يبذل مبابي الجهد الكافي لاحترام وتقدير باريس، الحقيقة أنه يجب أن يكون لديك السلوك الرائع لتكون أفضل لاعب في العالم".
وتابع: "عليك أن تقاتل مع فريقك لآخر لحظة، ولكن ما حدث أن مبابي قدم موسمًا كارثيًا ولم يقدم المطلوب ودخل في خلافات مع الإدارة والمدرب".
وواصل: "شاهدنا بعد رحيله إلى ريال مدريد كيف كانت ابتساماته للجماهير تتصدر المشهد في مباراة منتخب فرنسا ضد لوكسمبورغ الودية.. لماذا لم نشاهد هذه الابتسامة طوال الموسم مع باريس؟".
وقضى مبابي 6 مواسم مع باريس سان جيرمان بعد انضمامه قادمًا من موناكو الفرنسي.