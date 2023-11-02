كأس الرابطة الإنجليزية: وست هام يُقصي آرسنال ونيوكاسل يُطيح بمانشستر يونايتد

تأهل ليفربول وإيفرتون وتشيلسي

كما تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وذلك بعد فوزه بنتيجة 2-1، على بورنموث الأربعاء.

تقدم كودي خاكبو لليفربول في الدقيقة 31، ولكن تعادل الهولندي جاستين كلايفرت لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.

وسجّل الأوروغواياني داروين نونييس هدف الفوز للريدز في الدقيقة 70.

ولحق ايفرتون بليفربول إلى دور الثمانية بفوزه على ب وبيرنلي 3-0 تواليًا.

وسجل لإيفرتون جيمس تارك فوكس (13)، وأمادو اونانا (53) وأشلي يونج(90).

وفاز تشيلسي 2-صفر على بلاكبيرن روفرز، بينما أقصى إيفرتون منافسه بيرنلي 2-صفر وتغلب فولهام 3-1 على إبسوتش تاون.