كأس الرابطة الإنجليزية: وست هام يُقصي آرسنال ونيوكاسل يُطيح بمانشستر يونايتد
فجر فريق وست هام أولى مفاجآت كاس الرابطة الإنجليزية، بعد نجاحه في إقصاء آرسنال وفوزه بنتيجة 1-3، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.
سجل بنجامين وايت مدافع آرسنال أهداف وست هام، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.
وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 50، ثم عزز جارود بوين بالهدف الثالث في الدقيقة 60.
وأحرز مارتن أوديغارد هدف حفظ ماء الوجه لآرسنال في الدقيقة 90.
نيوكاسل يُطيح بمانشستر يونايتد
وفي مفاجأة أخرى أطاح نيوكاسل يونايتد بمانشستر يونايتد خارج كأس الرابطة، وخطف تذكرة ربع نهائي البطولة بفوزه بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد.
نجح ميجيل ألميرونفي تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 28 قوية.
ولم تمر سوى 6 دقائق فقط حيث أضاف لويس هال الهدف الثاني بتسديدة أيضًا، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 61 نجح جو ويلوك في تسجيل هدف نيوكاسل يونايتد الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
تأهل ليفربول وإيفرتون وتشيلسي
كما تأهل فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وذلك بعد فوزه بنتيجة 2-1، على بورنموث الأربعاء.
تقدم كودي خاكبو لليفربول في الدقيقة 31، ولكن تعادل الهولندي جاستين كلايفرت لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.
وسجّل الأوروغواياني داروين نونييس هدف الفوز للريدز في الدقيقة 70.
ولحق ايفرتون بليفربول إلى دور الثمانية بفوزه على ب وبيرنلي 3-0 تواليًا.
وسجل لإيفرتون جيمس تارك فوكس (13)، وأمادو اونانا (53) وأشلي يونج(90).
وفاز تشيلسي 2-صفر على بلاكبيرن روفرز، بينما أقصى إيفرتون منافسه بيرنلي 2-صفر وتغلب فولهام 3-1 على إبسوتش تاون.