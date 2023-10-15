بعدما وصفه بـ"الطفل".. بالوتيلي يسخر من إبراهيموفيتش (صورة)

وأعرب زلاتان إبراهيموفيتش عن أسفه الشديد لعدم تمكن المهاجم الدولي الإيطالي السابق، ماريو بالوتيلي، من استثمار مواهبه الكبيرة في بناء مشوار كروي كبير.

وقال إبراهيموفيتش، اليوم الأحد، في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ماريو مثال للطفل الذي تتاح له فرص لتحويل مواهبه إلى مستقبل كبير ولا يغتنم أية فرصة".

وأضاف: "أقول إن هناك كثيرين أتيحت لهم فرصة واحدة فقط، لكن بالوتيلي كانت لديه عديد الفرص وأهدرها جميعها".