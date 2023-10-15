بعدما وصفه بـ"الطفل".. بالوتيلي يسخر من إبراهيموفيتش (صورة)
رد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بقوة على تصريحات المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد انتقاد النجم المعتزل لزميله السابق ووصفه بـ"الطفل".
وأعرب زلاتان إبراهيموفيتش عن أسفه الشديد لعدم تمكن المهاجم الدولي الإيطالي السابق، ماريو بالوتيلي، من استثمار مواهبه الكبيرة في بناء مشوار كروي كبير.
وقال إبراهيموفيتش، اليوم الأحد، في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ماريو مثال للطفل الذي تتاح له فرص لتحويل مواهبه إلى مستقبل كبير ولا يغتنم أية فرصة".
وأضاف: "أقول إن هناك كثيرين أتيحت لهم فرصة واحدة فقط، لكن بالوتيلي كانت لديه عديد الفرص وأهدرها جميعها".
ولم يتأثر بالوتيلي بتصريحات إبراهيموفيتش، وقام بالرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بنشره صورة يرد فيها النجم السويدي المعتزل بسخرية.
ونشر بالوتيلي عبر خاصية "ستوري" بموقع "إنستغرام" صورة لنفسه وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به مع إنتر ميلان عام 2010، بعد عام واحد من مغادرة إبراهيموفيتش للنادي الإيطالي، مع شارة للنجم السويدي ووضع "قلب مكسور".
إبراهيموفيتش حقق الكثير من الألقاب خلال مسيرته، وفاز بالعديد من الجوائز، إلا أنه فشل في الظفر ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو رد مختصر من بالوتيلي على إبراهيموفيتش.
ولعب بالوتيلي موسمين إلى جانب إبراهيموفيتش في فريق إنتر ميلان الإيطالي، بين عامي 2007 و2009.
وخلال 3 مواسم مع إنتر ميلان، سجل المهاجم الإيطالي 28 هدفًا في 86 مباراة.