برشلونة يقترب من إتمام صفقة كانسيلو
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة اقترب من إتمام صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الجاري.
وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات طويلة مع مسؤولي السيتي من أجل ضم كانسيلو في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، فإن برشلونة سينهي الصفقة في بداية الأسبوع المقبل، السبت أو الأحد، بعدما تم إخبار اللاعب بأن الصفقة قد تمت.
وأشارت الشبكة الرياضية الشهيرة إلى أن جميع المفاوضات قد تمت بنجاح بين برشلونة ومانشستر سيتي، وكذلك كانسيلو، مع تبقي بعض الرتوش الأخيرة في الصفقة بين الناديين.
وسيوقع كانسيلو على عقد إعارة إلى برشلونة لمدة عام واحد مع خيار الشراء بنهاية الموسم، ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد موعد الكشف الطبي.
فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه من المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اللاعب يعتبر من أولويات المدرب تشافي هيرنانديز.
وأوضحت أنه في حالة إتمام الصفقة خلال هذه الأيام، سيكون من الصعب تسجيل كانسيلو قبل مباراة فياريال المقبلة، وإنما سيلحق بالمواجهة التي تليها أمام أوساسونا.
يذكر أن اللاعب البرتغالي كان قد خرج من جميع حسابات المدرب، بيب غوارديولا، منذ منتصف الموسم الماضي، عندما رحل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.