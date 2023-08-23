برشلونة يقترب من إتمام صفقة كانسيلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة اقترب من إتمام صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الجاري.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات طويلة مع مسؤولي السيتي من أجل ضم كانسيلو في الميركاتو الصيفي الجاري، لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، فإن برشلونة سينهي الصفقة في بداية الأسبوع المقبل، السبت أو الأحد، بعدما تم إخبار اللاعب بأن الصفقة قد تمت.