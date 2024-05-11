ريال مدريد يزيد أوجاع غرناطة برباعية

سجل إبراهيم دياز هدفين في الشوط الثاني خلال فوز البطل ريال مدريد 4-صفر على مضيفه غرناطة، الذي تأكد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع ريال مدريد، الذي حقق اللقب للمرة 36 معززا رقمه القياسي، رصيده إلى 90 نقطة.

ومنح فران غارسيا التقدم للضيوف في الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة قبل، أن يضاعف الشاب أردا غولر النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.