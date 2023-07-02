الاتحاد الكاميروني يوقف 24 حكما

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأحد إيقاف 24 حكما.

وحسب موقع "bsnsports" فقد تم إيقاف ما لا يقل عن 24 حكما بسبب تقارير للمراهنة والتلاعب بنتائج المباريات.

وأوضح أن صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، لا يزال قيد التحقيق بعد أن وافق على أن يكون سفيرا لشركة مراهنة تتعارض مع مدونة الفيفا الأخلاقية.

وتأكد إيقاف 24 حكما رئيسيا وحكما مساعدا في كرة القدم وكرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية في الكاميرون.

وجاء في بيان للاتحاد الكاميروني لكرة القدم "من جميع الأنشطة المتعلقة بالتحكيم وفي جميع أنحاء التراب الوطني لمشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في ألعاب المراهنات الرياضية والتلاعب بنتائج المباريات والمعاملات المتعلقة بالمسابقات والمباريات".