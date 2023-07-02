صامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم.
صامويل إيتو رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم.gettyimages

الاتحاد الكاميروني يوقف 24 حكما

تأكد إيقاف 24 حكما رئيسيا وحكما مساعدا في كرة القدم وكرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية في الكاميرون.

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأحد إيقاف 24 حكما.

وحسب موقع "bsnsports" فقد تم إيقاف ما لا يقل عن 24 حكما بسبب تقارير للمراهنة والتلاعب بنتائج المباريات.

وأوضح أن صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكاميرون لكرة القدم، لا يزال قيد التحقيق بعد أن وافق على أن يكون سفيرا لشركة مراهنة تتعارض مع مدونة الفيفا الأخلاقية.

وتأكد إيقاف 24 حكما رئيسيا وحكما مساعدا في كرة القدم وكرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية في الكاميرون.

وجاء في بيان للاتحاد الكاميروني لكرة القدم "من جميع الأنشطة المتعلقة بالتحكيم وفي جميع أنحاء التراب الوطني لمشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في ألعاب المراهنات الرياضية والتلاعب بنتائج المباريات والمعاملات المتعلقة بالمسابقات والمباريات".

بيان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
بيان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
الكاميرون

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