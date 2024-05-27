رونالدو يفك النحس ويكسر رقم عبد الرزاق حمد الله التاريخي (فيديو)
كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي النحس الذي لازمه طوال الفترة الماضية، وسجل في شباك الاتحاد، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأحد، ليكسر رقمًا تاريخيًا للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد.
ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ 54 نقطة.
وخلال أحداث المباراة افتتح رونالدو أهداف اللقاء، وأحرز الهدف الأول للنصر، من انفراد بالمرمى، ليكسر سوء الحظ الذي لازمه طوال الفترات الماضية.
كما أحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 69.
وبتسجيله قنا كسر رونالدو رقم المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، كأكثر لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل في موسم واحد بـ35 هدفًا.
وأصبح النجم البرتغالي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة
وسجل كريستيانو رونالدو 35 هدفًا في دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي الذي شهد مشاركته في 30 مباراة.
وصنع رونالدو صاحب الـ39 عامًا خلال مشوار الدوري بالموسم الحالي 11 هدفًا لزملائه.