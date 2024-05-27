رونالدو يفك النحس ويكسر رقم عبد الرزاق حمد الله التاريخي (فيديو)

ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ 54 نقطة.

وخلال أحداث المباراة افتتح رونالدو أهداف اللقاء، وأحرز الهدف الأول للنصر، من انفراد بالمرمى، ليكسر سوء الحظ الذي لازمه طوال الفترات الماضية.

كما أحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 69.