رونالدو خلال مباراة النصر والأخدود
رونالدو خلال مباراة النصر والأخدودحساب دوري روشن على "إكس"

تهور شديد من رونالدو تجاه حكم النصر والأخدود (فيديو)

انفعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على فيصل البلوي، حكم مباراة فريقه ضد الأخدود، التي أقيمت مساء الخميس في دوري روشن.

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ويحل النصر ضيفًا على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

وقبيل نهاية اللقاء، كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2، حيث تقم النصر بهدفين، ولكن أدرك أصحاب الأرض التعادل.

وفي كرة مشتركة طالب رونالدو بخطأ لصالحه، ولم يجبه الحكم، فانفعل النجم البرتغالي بشدة وتهور على الحكم، ما دفعه لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

النصر السعودي
الأخدود

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