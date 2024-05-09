تهور شديد من رونالدو تجاه حكم النصر والأخدود (فيديو)

ويحل النصر ضيفًا على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي.

وقبيل نهاية اللقاء، كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2/2، حيث تقم النصر بهدفين، ولكن أدرك أصحاب الأرض التعادل.

وفي كرة مشتركة طالب رونالدو بخطأ لصالحه، ولم يجبه الحكم، فانفعل النجم البرتغالي بشدة وتهور على الحكم، ما دفعه لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.