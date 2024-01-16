رافاييل نادال سفيرا للاتحاد السعودي للتنس
قال رافاييل نادال أمس الاثنين، إن هناك إمكانات حقيقية لتطوير التنس في السعودية، بعد تعيين الحائز على 22 لقبا كبيرا سفيرا للاتحاد السعودي للتنس.
وقال الاتحاد السعودي إن هذا الدور يقتضي أن يقضي المصنف الأول على العالم سابقا، بعض الوقت كل عام في السعودية للمساعدة في تدريب الأطفال وزيادة الاهتمام بالتنس، مع وجود خطط أيضا في طور الإعداد لإنشاء أكاديمية تدريبية.
وقال نادال، الذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة عضلية، في بيان "في كل مكان تراه في السعودية يمكنك أن ترى النمو والتقدم، وأنا متحمس لأن أكون جزءا من ذلك".
وكان الإسباني، الذي زار أخيرا أكاديمية تنس للناشئين في الرياض، يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ العام الماضي، قبل عودته للمشاركة في بطولة برزبين، لكن من المتوقع أن يكون 2024 عامه الأخير في المنافسات على الصعيد الاحترافي.
وقال نادال "سأواصل لعب التنس؛ لأنني أحب اللعبة. لكن بعيدا عن اللعب، أريد مساعدة الرياضة على النمو على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتوجد في السعودية إمكانات حقيقية.
"نهدف إلى نشر لعبة التنس في جميع أنحاء السعودية وأن نضع الأسس الرامية إلى تحلي الشباب بأهم القيم الإيجابية، وأن ينالوا تعليمهم اللازم من خلال إبداعهم في لعبة التنس.
"اليوم أمامنا فرصة كبيرة للغاية لتطوير نمو اللعبة في المملكة التي تستثمر كل جهودها في تعزيز الرياضة وحض الشباب على ممارسة هذه اللعبة العريقة".
وقالت أريج مطبقاني رئيسة الاتحاد السعودي للتنس عبر حساب الاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نادال يتجاوز رياضة التنس ويستمر في إلهام الأجيال حول العالم. ليس لدي شك في أنه سيمتلك التأثير نفسه في المملكة. سعداء للغاية بكونه سفيرا للاتحاد السعودي للتنس".
وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين في أغسطس آب الماضي، إن نهائيات بطولة الجيل الجديد للاعبين تحت 21 عاما ستقام في جدة في الفترة من 2023 إلى 2027، وهي أول بطولة رسمية لها في الدولة الخليجية بعد فعاليات استعراضية سابقة.
واستضافت السعودية أيضا مباريات استعراضية كبيرة العام الماضي، حيث لعب المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش مع كارلوس ألكاراز وأرينا سبالينكا مع أنس جابر.
وكانت هناك أيضا تكهنات متكررة بأن اتحاد لاعبات التنس المحترفات سينقل البطولة الختامية للموسم إلى السعودية رغم أن رئيس الاتحاد ستيف سايمون قال إن البلاد قدمت "قضايا كبيرة" كمضيف لبطولات السيدات.
وقال الاتحاد الشهر الماضي إنه يجري مناقشات مع مجموعات مختلفة بشأن البطولة الختامية لموسم 2024 وما بعدها، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وضخت السعودية أموالا ضخمة في ألعاب رياضية كثيرة بينها كرة القدم وفورمولا 1 والملاكمة والجولف.