رافاييل نادال سفيرا للاتحاد السعودي للتنس

‬‬قال رافاييل نادال أمس الاثنين، إن هناك إمكانات حقيقية لتطوير التنس في السعودية، بعد تعيين الحائز على 22 لقبا كبيرا سفيرا للاتحاد السعودي للتنس.

وقال الاتحاد السعودي إن هذا الدور يقتضي أن يقضي المصنف الأول على العالم سابقا، بعض الوقت كل عام في السعودية للمساعدة في تدريب الأطفال وزيادة الاهتمام بالتنس، مع وجود خطط أيضا في طور الإعداد لإنشاء أكاديمية تدريبية.

وقال نادال، الذي انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة عضلية، في بيان "في كل مكان تراه في السعودية يمكنك أن ترى النمو والتقدم، وأنا متحمس لأن أكون جزءا من ذلك".