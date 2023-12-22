هل تقف قوة المشجعين أمام دوري السوبر الأوروبي؟

كانت موجة المقاومة من قبل المشجعين، في المرة الأخيرة التي أطل فيها دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم برأسه، شرسة للغاية لدرجة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة المعنية قفزت من المركب بسرعة، ما أوقف المشروع فعليا وأخرجه عن مساره.

لذا، وعلى الرغم من أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الخميس، ضد الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) قد احتفل به أولئك الذين ما زالوا يسعون إلى جعل الخطة حقيقة واقعة، ويمثلهم برشلونة وريال مدريد، إلا أن قوة المشجعين يمكن أن تكون مرة أخرى أكبر عقبة أمام هؤلاء.

وعندما تم إطلاق دوري السوبر الأوروبي فجأة في أبريل نيسان 2021، وقع 12 ناديا على المشروع في البداية، وكان من المتوقع أن تشكل ثلاثة أندية أخرى "مجموعة 15 المؤسسة" للبطولة والذين سيكون هبوط أحدهم لدرجات أدنى مستحيلا.

وكان من الممكن أن تتاح لخمسة أندية أخرى فرصة الانضمام سنويا بناء على الأداء في الدوري المحلي.