هل تقف قوة المشجعين أمام دوري السوبر الأوروبي؟
كانت موجة المقاومة من قبل المشجعين، في المرة الأخيرة التي أطل فيها دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم برأسه، شرسة للغاية لدرجة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة المعنية قفزت من المركب بسرعة، ما أوقف المشروع فعليا وأخرجه عن مساره.
لذا، وعلى الرغم من أن حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الخميس، ضد الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) قد احتفل به أولئك الذين ما زالوا يسعون إلى جعل الخطة حقيقة واقعة، ويمثلهم برشلونة وريال مدريد، إلا أن قوة المشجعين يمكن أن تكون مرة أخرى أكبر عقبة أمام هؤلاء.
وعندما تم إطلاق دوري السوبر الأوروبي فجأة في أبريل نيسان 2021، وقع 12 ناديا على المشروع في البداية، وكان من المتوقع أن تشكل ثلاثة أندية أخرى "مجموعة 15 المؤسسة" للبطولة والذين سيكون هبوط أحدهم لدرجات أدنى مستحيلا.
وكان من الممكن أن تتاح لخمسة أندية أخرى فرصة الانضمام سنويا بناء على الأداء في الدوري المحلي.
وتعارض ذلك مع مبدأ الجدارة الذي لا يزال هو المعتقد الراسخ لدى الغالبية العظمى من مشجعي كرة القدم والذي سرعان ما تجلى غضبهم، خاصة في إنجلترا حيث تجسد النظام الهرمي المكون من 92 ناديا، في الاحتجاجات.
وبسبب الغضب الشديد، تراجع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبر بسرعة عن المشاركة وذلك في غضون 48 ساعة من إطلاقه، ليصبح مشروع السوبر الأوروبي في حالة يرثى لها.
وحتى بعد تلاشي التهديد، تفاقم الغضب عندما تم إلغاء مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في مايو/ آيار بعد غزو الجماهير لأرض الملعب احتجاجا على دور جويل جليزر مالك يونايتد في مغازلة النادي للانضمام لدوري السوبر الأوروبي.
وثبتت القوة الكبيرة لهذا التراجع للدرجة أنه تم إجراء مراجعة بطلب من المشجعين في غضون أيام. وفي الشهر الماضي، شكلت توصيات تلك المراجعة، بما في ذلك وجود هيئة مستقلة مشرفة على المسابقات، جزءا من مشروع قانون حوكمة كرة القدم الذي سيصبح قانونا في العام المقبل.
وبموجب اللائحة التنظيمية للقانون، ستضطر جميع الأندية الإنجليزية إلى الحصول على ترخيص يمكن سحبه إذا حاولت الانضمام إلى أي بطولات دوري انفصالية.
مشروع جديد
بعد ساعات من حكم محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحادين الأوروبي (اليويفا) والدولي للعبة (الفيفا) قد انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي من خلال منع 12 ناديا من الانضمام إلى دوري السوبر، تم عرض مشروع جديد من قبل شركة (إيه 22).
وقال بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دوريًا للرجال يتألف من 64 فريقا سيشهد هبوطا وصعودا وسيكون "مفتوحا للجميع على أساس الجدارة ويمكن للفرق المشاركة فيه".
كما عرض رايشارت حافزا آخر بقوله إن دوري السوبر الأوروبي، الذي يمثل تهديدا مباشرا لدوري أبطال أوروبا الأبرز ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيتم عرضه مجانا عبر خدمة بث مباشر ستركز على المشجعين.
ولكن على الرغم من هذا العرض المميز، إلا أن مجموعات المشجعين لا تزال غير متأثرة به. وسرعان ما أكد مانشستر يونايتد، الذي ربما يكون حذرا من استعداء قاعدته الجماهيرية، دعمه لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وقال كيفن مايلز، الرئيس التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا: "أوضح المشجعون واللاعبون والأندية بالفعل أنهم لا يريدون منافسة محاكة بعناية" واصفا دوري السوبر بأنه "دوري الزومبي الأوروبي".
وأضاف "بينما تستمر الجثث في التلاعب بالمحاكم الأوروبية، لن ينضم أي فريق إنجليزي لهذا".
وتابع "ستمنع الهيئة التنظيمية المستقلة (التي ستدشن قريبا) أي ناد من المنافسة في المسابقات المحلية إذا انضم إلى دوري السوبر الانفصالي".
وقالت مجموعة الضغط "فير جيم" إن دوري السوبر الأوروبي لا يخدم المصالح الأوسع للرياضة.
وردا على مقترحات شركة (إيه 22)، قال متحدث باسم المجموعة "الشيطان يكمن في التفاصيل، ولكن المهم هو أنه لا يمكن السماح بتمرير مثل هذا المشروع على الإطلاق.
وأضاف: "الأمر متروك الآن للجهة التنظيمية المستقلة القادمة لوضع المسمار الأخير في نعش دوري السوبر الأوروبي".