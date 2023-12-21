خافيير تيباس يثير جدلاً حول حُكم محكمة العدل بشأن "دوري السوبر"

وحكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح بطولة دوري السوبر الأوروبي، معتبرة أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بشأن الموافقة المسبقة على مسابقات كرة القدم للأندية مثل دوري السوبر "تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".

واعتبرت المحكمة أن "فيفا" و"يويفا" أساءا استخدام نفوذهما، من خلال منع الأندية بشكل مباشر من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي.

واعتبر "تيباس"، اليوم الخميس، أن "القرار لا يمثل تفويضًا بإقامة السوبر ليغ".