خافيير تيباس يثير جدلاً حول حُكم محكمة العدل بشأن "دوري السوبر"
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن حُكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن دوري السوبر "لا يشكل تفويضًا لإقامته"، وراهن على أن هذه البطولة لن تخرج للنور في غضون عامين أو 6 أو 8 أعوام.
وحكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح بطولة دوري السوبر الأوروبي، معتبرة أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بشأن الموافقة المسبقة على مسابقات كرة القدم للأندية مثل دوري السوبر "تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت المحكمة أن "فيفا" و"يويفا" أساءا استخدام نفوذهما، من خلال منع الأندية بشكل مباشر من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي.
واعتبر "تيباس"، اليوم الخميس، أن "القرار لا يمثل تفويضًا بإقامة السوبر ليغ".
وأوضح أن "ما يقوله الحُكم هو أن المحكمة الوطنية هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانت القواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسماح بالمسابقات تتوافق مع الشفافية وعدم التمييز، وينص على أن يويفا وفيفا يجب أن يكون لديهما قواعد واضحة بشأن هذه المسألة المتعلقة بالشفافية وعدم التمييز، لكنه لا يسمح بإقامة دوري السوبر الأوروبي".
وأكد تيباس، الذي دعا إلى قراءة الحُكم بتمعن، أنه "سيتعين علينا انتظار حُكم من محكمة إسبانية. وهناك حاجة لما لا يقل عن 8 سنوات حتى تسمح محكمة بإقامة البطولة".