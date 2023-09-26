خافيير تيباس: احتمالات انتقال مبابي للدوري الإسباني الموسم المقبل بين 70% و80%

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن احتمالات انتقال كيليان مبابي لريال مدريد الموسم المقبل بين 70% و80%.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانا، ما لم يجدد عقده، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير المقبل دون موافقة ناديه.

وسيطر مبابي على أخبار سوق الانتقالات الصيفي في 2023، بعدما قال في يونيو الماضي إنه لن يفعل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وإنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.