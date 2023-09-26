خافيير تيباس: احتمالات انتقال مبابي للدوري الإسباني الموسم المقبل بين 70% و80%
قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن احتمالات انتقال كيليان مبابي لريال مدريد الموسم المقبل بين 70% و80%.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانا، ما لم يجدد عقده، ويمكن التفاوض معه بداية من يناير المقبل دون موافقة ناديه.
وسيطر مبابي على أخبار سوق الانتقالات الصيفي في 2023، بعدما قال في يونيو الماضي إنه لن يفعل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى 2025، وإنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
ورد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بأنه "لا يمكن السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".
وتم استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية لباريس سان جيرمان، واستبعاده من التدريبات مع لاعبي الفريق الأول، قبل أن تتم إعادته.
تعليق تيباس
وقال تيباس لشبكة "Movistar+" عن إمكانية رؤية مبابي ينضم إلى سانتياغو برنابيو في الأشهر المقبلة: "هذا أمر مؤكد، أعتقد أنه سيتواجد في الدوري الإسباني الموسم المقبل بنسبة 70% و80%".
ورغم أن تيباس لم يذكر اسم الفريق القريب من ضم مبابي، لكن كل التقارير تشير إلى أنه ريال مدريد.
ويتردد أن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد على أن ينضم للفريق الصيف المقبل مجانا.
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قريبا من الانضمام لريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.
لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة عامين حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى يونيو 2025.
وانتقل مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان في 2017 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم في 2018 مقابل 180 مليون يورو.
وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي في آخر 5 مواسم.
ومع رفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وبقاء نحو 9 أشهر على نهاية عقده، يبقى مستقبله مفتوحا على الاحتمالات كافة.