محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها في قضية "دوري السوبر"

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في النزاع القضائي الذي نشب بين أندية ريال مدريد وبرشلونة من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جهة أخرى بسبب مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وقالت مكمة العدل الأوروبية حكمها منذ قليل أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أساءا استخدامهما للسلطة باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.

ولا يشارك في مسابقة دوري السوبر حاليا سوى برشلونة وريال مدريد بعد إنسحاب أندية انجلترا وإيطاليا.