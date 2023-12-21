كشفت تقارير صحفية عن الشكل المتوقع لبطولة دوري السوبر الأوروبي، بعدما أعاد حُكم محكمة العدل الأوروبية تنشيط المسابقة التي توقفت عام 2021.

ووفقًا لسكاي سبورتس فإن البطولة المزمع تدشينها قريبًا سوف تكون من خلال منافسة مفتوحة تضم بشكل مبدئي 64 فريقًا تقسم على 3 مستويات بحيث يخوض كل ناد 14 مباراة منها 7 على أرضه ومثلها خارج أرضه مع أدوار إقصائية حتى تحديد البطل.

ويضم المستوى الأول "النجوم" 14 فريقًا ومثلها في الدرجة الذهبية ثم 32 فريقًا في الدرجة الزرقاء.

وحسب التقارير فإن المنافسة ستكون بصعود وهبوط الأندية بين الطبقات الثلاث وفقًا للنتائج وتطبيقًا للجدارة الرياضية.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد والداعم الأكبر للمشروع أن البطولة سوف "تنطلق قريبًا" مشددًا على أن كرة القدم أصبحت ملكًا للأندية واللاعبين والجماهير بعيدًا عن احتكار الاتحاد الأوروبي.

وشددت المحكمة الأوروبية اليوم الخميس على أن الاتحادين الدولي والأوروبي قد أساءا استخدام السلطة باتخاذ إجراءات لمنع البطولة؛ ما يعني عدم مشروعية معاقبة الأندية المشاركة.

ووفقًا لقرار المحكمة أيضًا فإن الحكم لا يعني بالضرورة السماح بتدشين البطولة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أندية الدوري التركي ترغب في الانضمام للمشروع الجديد كذلك أندية ليون ومارسيليا.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا أكد خلاله أن حُكم المحكمة لا يعني الموافقة على تدشين ما يسمى بدوري السوبر.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريح مقتضب أن "الفيفا سيبقى على قيد الحياة تعليقًا على حُكم المحكمة".

وتخطط رابطة دوري السوبر الأوروبي أن تكون البطولة الجديدة بديلًا لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

ووفقًا لبيان من الرابطة المنظمة للبطولة الجديدة فإن بث المباريات سيكون مجانًا مع عوائد مالية هائلة.