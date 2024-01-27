تفاصيل دخول إزيكييل لافيتزي مستشفى للعلاج النفسي
كشفت صحيفة "ماركا" كواليس دخوله إزيكييل لافيتزي مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، مستشفى للعلاج النفسي، دون تحديد موعد لخروجه بسبب معاناته من مشاكل في الصحة العقلية.
وبينما حاولت عائلة لافيتزي في البداية التقليل من أهمية الموقف، ظهر المزيد من التفاصيل؛ ما سلط الضوء على خطورة الظروف التي يعيشها زميل ليونيل ميسي السابق.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي الأرجنتيني لويس فينتورا، أن لافيتزي دخل المستشفى بسبب جرعة زائدة، وهو ادعاء أيدته البيئة المقربة من اللاعب، التي اعترفت بوجود "مشكلة خطيرة للغاية مع المخدرات".
وتعود الحادثة إلى 20 ديسمبر في منزل لافيتزي، وفي البداية تم وصفه على أنه حادث ناتج عن نزاع مع شقيقه، إلا أن الاكتشافات الجديدة تشير إلى وضع أكثر تعقيدًا.
في حين كشف الصحفي الأرجنتيني إستيفي بيراردي، أن لافيتزي شعر بقلق متزايد وسماع أصوات وخوف من الاضطهاد.
كما ورد أن لافيتزي لجأ إلى إيذاء نفسه باستخدام مقص؛ ما دفع شقيقه للتدخل؛ ما أدى عن غير قصد إلى كسر في الترقوة.
وقال بيراردي: "لقد حاول شقيقه تهدئته، لا يعني ذلك أنه تشاجر مع شقيقه، حاول الأخ السيطرة على الوضع وبوتشو ليس صغيرًا، إنه كبير وعندها حدث الموقف وانتهى به الأمر بإيذاء عظمة الترقوة".
وأضاف: "بوتشو في مسألة قانونية مع زوجته السابقة ناتاليا لونباردو، وكان يعتقد أنها يمكن أن تكون هي التي جاءت للبحث عنه".
ومع تطور الوضع، تقرر نقل لافيتزي إلى بوينس آيرس عبر طائرة طبية.
وسلط المحامي الجنائي لوكاس بيرتيرو، الذي كانت لديه معلومات مباشرة عن الحادث، الضوء على تعقد الظروف، مشددًا على ضرورة تخدير لافيتزي من أجل سلامة جميع المشاركين، بمن في ذلك طاقم الطائرة.
وقال بيرتيرو: "قرروا أن أفضل ما يمكن فعله هو نقله إلى بوينس آيرس على متن طائرة طبية".
وأوضح "لكن عندما وصلوا إلى المطار تعرض لحادث مماثل أو مشابه جدًا، وفي تلك الظروف لم يتمكن من النزول؛ لأن الأمر كان خطيرًا حتى على الطاقم، لذلك قاموا بتخديره وإعادته للنوم".
وتابع: "الشيء الإيجابي هو أن لافيتزي تم "اعتقاله" بمحض إرادته، وأنه هو الذي وقّع على "الاعتقال"، ويمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة للمضي قدمًا".
وبدأ لافيتزي مسيرته في إستوديانتيس، ثم لعب لسان لورينزو، وانتقل منه إلى نابولي، ثم باريس سان جيرمان وأخيرا هيبي فورشن الصيني، قبل أن يعتزل في 2020.
ولعب لافيتزي لمنتخب الأرجنتين من 2007 حتى 2016، وشارك معه في 51 مباراة سجل فيها 9 أهداف.