تفاصيل دخول إزيكييل لافيتزي مستشفى للعلاج النفسي

كشفت صحيفة "ماركا" كواليس دخوله إزيكييل لافيتزي مهاجم منتخب الأرجنتين السابق، مستشفى للعلاج النفسي، دون تحديد موعد لخروجه بسبب معاناته من مشاكل في الصحة العقلية.

وبينما حاولت عائلة لافيتزي في البداية التقليل من أهمية الموقف، ظهر المزيد من التفاصيل؛ ما سلط الضوء على خطورة الظروف التي يعيشها زميل ليونيل ميسي السابق.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي الأرجنتيني لويس فينتورا، أن لافيتزي دخل المستشفى بسبب جرعة زائدة، وهو ادعاء أيدته البيئة المقربة من اللاعب، التي اعترفت بوجود "مشكلة خطيرة للغاية مع المخدرات".

وتعود الحادثة إلى 20 ديسمبر في منزل لافيتزي، وفي البداية تم وصفه على أنه حادث ناتج عن نزاع مع شقيقه، إلا أن الاكتشافات الجديدة تشير إلى وضع أكثر تعقيدًا.