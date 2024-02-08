صدمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة جديدة إثر تعرض أحمد حمدي المنضم حديثا للفريق لإصابة خلال مباراة ودية.
وخاض الزمالك اليوم الخميس، مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي تمكن فيها الفريق الأول من الفوز بثلاثة أهداف لهدف، سجلها سيف الجزيري "هدفين" وإبرهيما نداي.
وخلال المباراة تعرض أحمد حمدي المنضم حديثا للنادي لإصابة في العضلة الضامة حيث قرر الجهاز الفني بقيادة جوزيه غوميز استبداله قبل تفاقهم الإصابة.
ولم تعلن بعد مدة غياب اللاعب.
وسيخوض فريق الزمالك مواجهة أخرى مع أحد فرق الفئات السنية بالنادي اليوم الخميس، ضمن خطة المدرب غوميز لتجهيز كافة عناصر الفريق.
وانضم حمدي، الذي يجيد في مركز الوسط المهاجم، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ضمن عدد كبير آخر من الصفقات.
ويستهدف الزمالك الفوز ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، والمنافسة على لقب الدوري المحلي رغم صعوبة الأمر بعد فقدان عدد كبير من النقاط.
وأعلن نادي الزمالك قبل يومين، تجدد إصابة مدافعه الدولي محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي.