صدمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي

وسيخوض فريق الزمالك مواجهة أخرى مع أحد فرق الفئات السنية بالنادي اليوم الخميس، ضمن خطة المدرب غوميز لتجهيز كافة عناصر الفريق.

وانضم حمدي، الذي يجيد في مركز الوسط المهاجم، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ضمن عدد كبير آخر من الصفقات.

ويستهدف الزمالك الفوز ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر، والمنافسة على لقب الدوري المحلي رغم صعوبة الأمر بعد فقدان عدد كبير من النقاط.

وأعلن نادي الزمالك قبل يومين، تجدد إصابة مدافعه الدولي محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي.