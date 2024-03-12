برشلونة يهزم ريال مدريد ومانشستر سيتي في صفقة "جوهرة فاليكانو"

نجح نادي برشلونة، في التعاقد مع موهبة أكاديمية رايو فاليكانو ماركوس باريغو المولود عام 2006.

ويعد باريغو أحد أبرز المواهب في إسبانيا حيث يتوقع له متابعون مستقبلًا باهرًا بعدما برز اسمه في أكثر من تقرير خلال الفترة الأخيرة.

وأبدت أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع باريغو وفقًا لتقرير منصة ريليفو الإسبانية غير أن برشلونة تمكن فياللاعب الشاب اختار برشلونة بسبب المشروع الرياضي وكيفية تعامل النادي مع اللاعبين الشباب.

وظهر أكثر من لاعب شاب في برشلونة بشكل مميز للغاية هذا العام، لعلَّ أبرزهم لامين يامال وكوبارسي وفيرمين لوبيز في وقت يعاني فيه لاعبو ريال مدريد الشباب للحصول على دقائق لعب مع الفريق الأول.

وتحظى أكاديمية نادي برشلونة "لاماسيا" بسمعة كبيرة للغاية في تطوير اللاعبين وتجهزيهم للعب مع الفريق الأول أو حتى بيعهم لأندية أخرى.

وينتظر نادي برشلونة مواجهة حاسمة اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي على ملعب مونتجويك بعدما تعادل ذهابًا في إيطاليا بهدف لمثله.