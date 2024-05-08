أهداف مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان (فيديو)

نجح بوروسيا دورتموند الألماني في أخذ الأسبقية والتقدم بهدف دون مقابل على حساب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد شوط أول خيم عليه التعادل في ملعب حديقة الأمراء بباريس، تمكن المدافع ماتس هوملز من مباغتة الدفاعات الباريسية والإمضاء على الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

واستطاع هوملز أن يضع فريقه على أعتاب الدور النهائي بعد أن استغل كرة من ضربة ركنية ليسكنها برأسية متقنة في شباك حارس باريس سان جيرمان جيان لويجي دوناروما، ليتقدم الفريق الألماني بأسبقية هدفين في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب حتى الآن.