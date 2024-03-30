تفسير احتفال لاعب الأهلي بهدفه أمام سيمبا (صورة)

كشف نبيل كوكا لاعب الأهلي سر احتفاله بعد هدفه على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.

ونشر أحمد نبيل كوكا صورة لاحتفاله على حسابه في موقع "فيسبوك" إلى جانب صورة مشابهة لوالده وكتب: "كل تفصيلة صغيرة كانت بيني وبينك إذا كان في الكورة أو حياتك الخاصة هتفضل موجودة بكل التفاصيل اللي كنت بتعملها".

وأضاف: "يوم مميز بالنسبالي بأول غول ليا مع الأهلي، كنت أتمنى تكون موجود معايا، الله يرحمك يا بابا".