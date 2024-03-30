تفسير احتفال لاعب الأهلي بهدفه أمام سيمبا (صورة)
أحمد نبيل كوكا سجل هدفا ليقود الأهلي للفوز 1/0 على سيمبا.
كشف نبيل كوكا لاعب الأهلي سر احتفاله بعد هدفه على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.
ونشر أحمد نبيل كوكا صورة لاحتفاله على حسابه في موقع "فيسبوك" إلى جانب صورة مشابهة لوالده وكتب: "كل تفصيلة صغيرة كانت بيني وبينك إذا كان في الكورة أو حياتك الخاصة هتفضل موجودة بكل التفاصيل اللي كنت بتعملها".
وأضاف: "يوم مميز بالنسبالي بأول غول ليا مع الأهلي، كنت أتمنى تكون موجود معايا، الله يرحمك يا بابا".
وفي فبراير الماضي توفي والد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وسجل أحمد نبيل كوكا هدفا في الدقيقة الرابعة، ليقود الأهلي للفوز 1/0 على سيمبا قبل مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.
وهذا أول فوز للأهلي على ملعب سيمبا، والهدف على سيمبا هو الأول لأحمد نبيل كوكا في 16 مباراة مع الفريق الأول.