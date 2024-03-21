تصفيات كأس العالم وآسيا.. منتخب سوريا يتعادل مع ميانمار

تعادل منتخب سوريا 1/1 مع ميانمار في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، اليوم الخميس.

وعلى إستاد ثوفونا تقدم سو مو كياو لميانمار في الدقيقة 35، وتعادل علاء الدين ياسين دالي لسوريا في الدقيقة 71.

ورفع التعادل رصيد منتخب سوريا إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني، في حين يتصدر منتحب اليابان جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، وتغلب، اليوم الخميس، 1/0 على كوريا الشمالية.

ويملك منتخب كوريا الشمالية ثلاث نقاط في المركز الثالث، ثم ميانمار برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي منتخب سوريا مجددا مع ميانمار، يوم الثلاثاء المقبل.