أس: غوارديولا لم يتعلم الدرس
نشرت صحيفة "أس" تقريرا قالت فيه إن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي "لم يتعلم" الدرس.
ويأتي ذلك بعدما أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1.
وسبق أن أطاح أتلتيكو مدريد بـبيب غوارديولا عام 2016، مع ريال مدريد.
وبحسب "أس" فإن لاعبي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي سددوا 33 تسديدة في مباراتي الإياب أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد على الترتيب.
ورغم أنه في نظر رودري لاعب مانشستر سيتي لم يكن هناك سوى فريق واحد على أرض الملعب، إلا أن الإسباني سارع إلى القول: "فيما يتعلق بالدفاع، كانوا يعرفون كيف يعانون".
وعانى ريال مدريد وسط سيطرة مانشستر سيتي على شوطي المباراة قبل أن يفوز الميرنغي بضربات الترجيح 4/3 ليتأهل إلى نصف النهائي.
وبعد المباراة كتبت شبكة "talkSPORT": "ريال مدريد يجد دائمًا الطريق". وبالمثل كتبت قناة "TNT Sports": "ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، أمر لا مفر منه".
وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يعرف بالفعل ما يعنيه إقصاء مانشستر سيتي قبل موسمين، وعوّض ريال مدريد خسارته ذهابا 3/4 في ذهاب نصف النهائي وفاز 3/1 في الإياب في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.
ونقلت أس" عن شبكة "أوبتا" أن لاعبي مانشستر سيتي لمسوا الكرة 88 مرة في منطقة جزاء ريال مدريد وهذا أعلى رقم يتم تسجيله في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2007/2008.
وسدد لاعبو مانشستر سيتي 33 مرة على مرمى ريال مدريد وهو أكبر عدد من التسديدات في مباراة في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ سدد لاعبو ليفربول 34 مرة أمام أتلتيكو مدريد في مارس 2020.
يشار إلى أن كارلو أنشيلوتي أطاح بغوارديولا للمرة الثالثة في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا وجميعها كان مدربا لريال مدريد.
وكانت بداية تفوق أنشيلوتي على غوارديولا في نصف نهائي موسم 2013/2014، ثم موسم 2021/2022، وأخيرا الموسم الحالي.
وفي المرتين اللتين تفوق فيهما ريال مدريد على غوارديولا نال الميرنغي اللقب بالفوز في النهائي على أتلتيكو مدريد عام 2014 وعلى ليفربول عام 2022.