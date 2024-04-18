أس: غوارديولا لم يتعلم الدرس

نشرت صحيفة "أس" تقريرا قالت فيه إن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي "لم يتعلم" الدرس.

ويأتي ذلك بعدما أطاح ريال مدريد بمانشستر سيتي حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بضربات الترجيح بعد التعادل 1/1.

وسبق أن أطاح أتلتيكو مدريد بـبيب غوارديولا عام 2016، مع ريال مدريد.

وبحسب "أس" فإن لاعبي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي سددوا 33 تسديدة في مباراتي الإياب أمام أتلتيكو مدريد وريال مدريد على الترتيب.

ورغم أنه في نظر رودري لاعب مانشستر سيتي لم يكن هناك سوى فريق واحد على أرض الملعب، إلا أن الإسباني سارع إلى القول: "فيما يتعلق بالدفاع، كانوا يعرفون كيف يعانون".

وعانى ريال مدريد وسط سيطرة مانشستر سيتي على شوطي المباراة قبل أن يفوز الميرنغي بضربات الترجيح 4/3 ليتأهل إلى نصف النهائي.