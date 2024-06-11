جماهير غينيا بيساو تلقي زجاجات فارغة تجاه منتخب مصر.. وإصابة شوبير

وقال عثمان أباظة المذيع براديو (أون سبورت) إنه اطمأن على الحالة الصحية لمصطفى شوبير وتأكد من عدم تعرضه لإصابة قوية عقب اللقاء.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أساسيًا في تشكيل الفراعنة للمباراة الثانية على التوالي بعد أن لعب في مباراة بوركينا فاسو الماضية.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة قبل التعادل مع غينيا يبساو بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة.