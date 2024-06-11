جماهير غينيا بيساو تلقي زجاجات فارغة تجاه منتخب مصر.. وإصابة شوبير
ألقت جماهير غينيا بيساو زجاجات المياه الفارغة تجاه مقاعد بدلاء منتخب مصر قبل نهاية لقاء المنتخبين الذي أقيم اليوم الاثنين في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه أمام غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.
واشتكى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن من خروج جماهير غينيا بيساو عن النص وإلقاء الزجاجات الفارغة تجاه مقاعد بدلاء الفراعنة.
وتجمع لاعبو المنتخب حول مصطفى شوبير حارس المرمى بعد إصابته نتيجة زجاجة فارغة تم إلقاؤها تجاهه.
وقال عثمان أباظة المذيع براديو (أون سبورت) إنه اطمأن على الحالة الصحية لمصطفى شوبير وتأكد من عدم تعرضه لإصابة قوية عقب اللقاء.
وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أساسيًا في تشكيل الفراعنة للمباراة الثانية على التوالي بعد أن لعب في مباراة بوركينا فاسو الماضية.
وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة قبل التعادل مع غينيا يبساو بنتيجة 1-1 في الجولة الرابعة.