مدرب لايبزيغ يشكك في غياب بيلينغهام نجم ريال مدريد
شكك ماركو روزه مدرب لايبزيغ في غياب لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد عن مواجهة الفريقين، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وغادر بيلينغهام الملعب في الدقيقة 57 في فوز ريال مدريد 4/0 على جيرونا، يوم السبت الماضي، بعد أن سجل هدفين.
وقال ريال مدريد إنه تم تشخيص إصابة الدولي الإنجليزي بالتواء شديد في الكاحل الأيسر، وذكرت صحيفة "ماركا" أن مدة غياب بيلينغهام ستكون أسبوعين على الأقل؛ ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيغ في الذهاب، بينما يسعى للحاق بمواجهة الإياب.
لكن ماركو روزه يشكك في غياب بيلينغهام وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، اليوم الإثنين: "لن أصدق غياب بيلينغهام إلا عندما أرى بنفسي أنه ليس في الملعب".
وأضاف: "أعرف بيلينغهام، سيبذل قصارى جهده للعب أمامنا، قد يذهب لأطباء آخرين حتى يكون لائقا، قرأت الكثير ولكننا سنرى ما إذا كان سيأتي أم لا".
وسبق أن أشرف روزه على تدريب بيلينغهام في بروسيا دورتموند موسم 2021/2022، لكنه لم يكن يتوقع أن يسجل 16 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.
ويتصدر بيلينغهام ترتيب هدافي الدوري الإسباني، كما سجل أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وقال روزه: "أعتقد أنه في النادي المناسب واتخذ الخطوة الصحيحة، لم أندهش للبصمة الكبيرة التي تركها".
وتابع المدرب الألماني: "حقيقة أن بيلينغهام سجل الكثير من الأهداف كانت بمثابة مفاجأة بعض الشيء، أمضيت معه عاما، إنه رجل رائع ولاعب كرة قدم من طراز رفيع".
وأردف: "إذا لم يلعب بيلينغهام، سيكون إبراهيم دياز خيارا متاحا بالتأكيد، ربما سيلعبون بطريقة 4/3/3 بوجود خوسيلو في الهجوم".
وبسؤاله عن جودة ريال مدريد قال روزه: "إنهم في حالة جيدة، يعرفون ما يعنيه اللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز باللقب، علينا التركيز على الجميع، إبراهيم ورودريغو وتوني كروس ولوكا مودريتش، كلهم في حالة رائعة، يمكنني ذكر لاعبين آخرين".
وأضاف: "لكننا نملك فريقا جيدا ولاعبين رائعين، سنبذل قصارى جهدنا على أرض الملعب وسنستغل فرصنا، نريد تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، ونريد أن نكون أكثر تنافسية بالكرة وفي الاستحواذ، لا نخشى أحدا".
وسبق أن تواجه ريال مدريد ولايبزيغ مرتين وكانتا في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وفاز ريال مدريد على ملعبه 2/0 وفاز لايبزيغ على ملعبه 3/2.