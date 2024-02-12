مدرب لايبزيغ يشكك في غياب بيلينغهام نجم ريال مدريد

شكك ماركو روزه مدرب لايبزيغ في غياب لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد عن مواجهة الفريقين، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وغادر بيلينغهام الملعب في الدقيقة 57 في فوز ريال مدريد 4/0 على جيرونا، يوم السبت الماضي، بعد أن سجل هدفين.

وقال ريال مدريد إنه تم تشخيص إصابة الدولي الإنجليزي بالتواء شديد في الكاحل الأيسر، وذكرت صحيفة "ماركا" أن مدة غياب بيلينغهام ستكون أسبوعين على الأقل؛ ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيغ في الذهاب، بينما يسعى للحاق بمواجهة الإياب.

لكن ماركو روزه يشكك في غياب بيلينغهام وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، اليوم الإثنين: "لن أصدق غياب بيلينغهام إلا عندما أرى بنفسي أنه ليس في الملعب".